親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

今彩539開獎 獎號：25、29、01...

2018-03-09 21:59中央社 台北9日電

今彩539第107059期開獎，中獎號碼25、29、01、18、13。3星彩中獎號碼551，4星彩中獎號碼9646。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩

相關新聞

生食福壽螺肉頭劇痛 5泰勞感染廣東住血線蟲

2018-03-09 18:26

撐不住了！連鎖店「繼光香香雞」也宣布漲價

2018-03-09 16:32

交部認定違法盈利 滴滴順風車最快月底挨罰百萬

2018-03-09 22:51

礦工攝影 朱健炫記錄台灣煤業發展史

2018-03-09 22:50

網友提問「拉K真的會漏尿嗎？」 食藥署：是真的

2018-03-09 19:38

噁心？剝蝦頭見乳白條狀物 網友解答是這個器官

2018-03-09 19:16

桃園機場二航廈跳電 候機室一片漆黑

2018-03-09 18:44

北高家電展接力登場 買8K電視加碼送Apple TV

2018-03-09 18:07

從滷味市場 看台灣小吃產業的品牌之路

2018-03-09 18:00

oBike VIP限時抽鄧紫棋Queen Of Hearts演唱會雙人票

2018-03-09 16:19

現省799！機車車牌有「3」劍湖山門票只要100元

2018-03-09 15:49

阿里山森鐵 下周一復駛

2018-03-09 14:34

女性心血管疾病 比婦癌更要命

2018-03-09 14:30

影／天氣變化防心肌梗塞 六旬婦救回39歲男身亡

2018-03-09 14:23

影／人工生殖法掀討論浪潮 國健署擬放寬單身女限制

2018-03-09 14:21

2018台灣燈會 張花冠：有10項創舉

2018-03-09 14:20

冷氣團發威 合歡山下雪了

2018-03-09 14:19

下周汽柴油 估降0.2元

2018-03-09 14:19

國健署：停經婦女算不孕 適用人工生殖法

2018-03-09 13:57

米其林「必比登推介」集中北部 交部：會去看其他地區

2018-03-09 13:22

女性死於心血管疾病增22％ 吃避孕藥也須當心

2018-03-09 13:08

氣溫驟降 醫師籲胸悶立即就醫

2018-03-09 12:59

公務員壓力大 退休夜夜磨牙險整口崩壞

2018-03-09 12:31

清明連假離島加班機 12日上午開賣

2018-03-09 12:27

開放單身女人工生殖5000人附議 國健署4月開會討論

2018-03-09 12:23

女性動起來！更年期後每增5歲 心血管疾病死亡率增倍

2018-03-09 11:26

和飛行員一樣威風 台鐵「飛快車」司機連枝賢後天告別式

2018-03-09 10:42

去哪裡旅行？打開門直接跳海游泳或划寶特瓶小舟出海

2018-03-09 10:18

迎花季下周一森鐵復駛 台鐵：前提為安全準備無虞

2018-03-09 10:10

購屋參考 哪些不良設計影響居家品質

2018-03-09 09:25

三月雪冰封合歡山 雪迷紛喊「上工了」

2018-03-09 09:12

26公分鋼釘植入手臂 微創手術傷口小、復原快

2018-03-09 09:11

準確度70％！你的發文正悄悄洩露你是否憂鬱

2018-03-09 09:09

影／今明低溫特報 玉山積雪10公分

2018-03-09 09:05

美女基金教練黃曲欣 教你用基金賺到退休金

2018-03-09 09:03

影／冷！太平山零下1度 冰凍結霧淞

2018-03-09 08:00

禽流感只能靠撲殺嗎？ 看看香港養雞場如何杜絕疫情

2018-03-09 08:00

為什麼滷味能這麼入味好吃？一同破解關鍵

2018-03-09 08:00

影／冷氣團來得像海嘯！ 民眾驚呼奇觀

2018-03-09 07:59
看更多

熱門文章

噁心？剝蝦頭見乳白條狀物 網友解答是這個器官

2018-03-09 19:16

四神湯、肉燥飯非正宗台灣小吃？ 原來是古人寫錯字

2018-03-09 03:49

「樂沐」傳年底歇業 訂位已爆滿

2018-03-08 20:23

樂沐收攤 陳嵐舒：有9成機會復出 但我不會去大陸

2018-03-09 18:10

小孩玩傘潑濕他 好心提醒反被家長回嗆

2018-03-09 09:27

影／冷氣團來得像海嘯！ 民眾驚呼奇觀

2018-03-09 07:59

今低溫下探8度 午後雨停但冷到周日

2018-03-09 05:01

和飛行員一樣威風 台鐵「飛快車」司機連枝賢後天告別式

2018-03-09 10:42

桃機二航廈供電大致復歸 桃機：主變電站設備故障

2018-03-09 19:01

國健署：停經婦女算不孕 適用人工生殖法

2018-03-09 13:57

生食福壽螺肉頭劇痛 5泰勞感染廣東住血線蟲

2018-03-09 18:26

撐不住了！連鎖店「繼光香香雞」也宣布漲價

2018-03-09 16:32

家人關係／爸爸是醫生

2018-03-09 06:00

桃機二航廈跳電 大廳、餐廳一片漆黑

2018-03-09 18:22

桃園機場二航廈跳電 候機室一片漆黑

2018-03-09 18:44

影／天氣變化防心肌梗塞 六旬婦救回39歲男身亡

2018-03-09 14:23

太強了！李家同的書賣了快200萬本 這本銷量勝魔戒

2018-03-09 23:06

孫芸芸IG秀12萬新包 引來孫瑩瑩留言

2018-03-09 16:33

我愛一個人煮／干燒伊麵

2018-03-09 06:00

三月雪冰封合歡山 雪迷紛喊「上工了」

2018-03-09 09:12

【小孟塔羅】快成了天敵？測我的婆媳關係為何

2018-03-09 08:00

影／樂沐年底熄燈 美女主廚：答案在影片中

2018-03-09 17:43

我見我思／照顧者別忘愛自己

2018-03-09 06:00

開放單身女人工生殖5000人附議 國健署4月開會討論

2018-03-09 12:23

憑聚餐照王品6品牌同步75折 詐騙集團也來了！

2018-03-08 18:16

現省799！機車車牌有「3」劍湖山門票只要100元

2018-03-09 15:49

抗漲！美式簡約家具清倉3折起 量販推銅板好物

2018-03-09 12:12

只到3月底！IKEA推期間限定「佛心價」甜心冰淇淋

2018-03-09 11:35

女性動起來！更年期後每增5歲 心血管疾病死亡率增倍

2018-03-09 11:26

保育有成 生態紀錄祖師爺：一大群水鹿來跟我混日子

2018-03-09 08:03

看球賽必吃的第一美食是它！富藝旅首間館外餐廳開幕

2018-03-09 19:57

公務員壓力大 退休夜夜磨牙險整口崩壞

2018-03-09 12:31

米其林「必比登推介」集中北部 交部：會去看其他地區

2018-03-09 13:22

健康你我他／三色便當 香味俱全

2018-03-09 01:28

影／冷！太平山零下1度 冰凍結霧淞

2018-03-09 08:00

平地最低溫11度 吳德榮：乾冷大氣南下中

2018-03-09 07:58

網友提問「拉K真的會漏尿嗎？」 食藥署：是真的

2018-03-09 19:38

吳慷仁短髮為何剪？ 自己去旅行也很好

2018-03-09 16:40

出門注意！ 南部一早就紅害

2018-03-09 05:01

女性死於心血管疾病增22％ 吃避孕藥也須當心

2018-03-09 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top