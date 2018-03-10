女人心血管疾病 致死人數高於婦癌

2018-03-10 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



2016年台灣女性心血管疾病年死亡人數，遠高於癌症。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣女性一年死於心血管疾病人數遠高於婦癌。醫師指出，女性更年期後少了荷爾蒙保護，血管彈性變差，心血管問題湧現；此外，心肌梗塞的症狀較不典型，較少感到胸痛、冒汗，而是虛弱、胸悶，以致常被忽略，呼籲女性多加護心。

衛福部統計，台灣女性2016年心血管相關十大死因，包含高血壓、心臟病、腦中風、糖尿病、腎病逾2.3萬人；癌症死亡逾1.85萬人，女性心血管疾病年死亡人數遠高於癌症，更年期後女性每增加5歲，心血管死亡率多出1倍。

馬偕醫院副院長葉宏一表示，女性在更年期之後，因缺乏荷爾蒙的保護，血管彈性變差，心血管疾病風險提升，且比起男性來說，發生心肌梗塞症狀較不會有典型的胸痛、冒冷汗、臉色蒼白等，女性會感到虛弱、胸悶，往往會被忽略警覺性低。

此外，女性歷經懷孕生產，可能面臨妊娠糖尿病與高血壓風險。台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產科主治醫師黃閔照說，曾收治一名孕婦患有妊娠高血壓，就診血壓飆高，需收治住院，不料，當下突發中風，緊急剖腹生產後，所幸母子均安。

台灣女人連線理事長黃怡翎說，2011年至2016年，國內女性心血管疾病死亡率增加22％，共2471人。女性預防心血管疾病，除注意飲食，還應規律運動，只要持續運動，就能降低20％中風及30％至40％冠心病風險。

黃閔照提醒，不少女性將勞動當成運動，但真正的運動須動用到大肌肉，每周至少運動150分鐘以上。如女性服用避孕藥，為避免引發血栓風險，如有肝功能異常、偏頭痛及高血壓、心血管疾病等，服用前須先與醫師討論。