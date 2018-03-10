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指關節緊繃 4招自我緩和

2018-03-10 00:11聯合報 蔡明倫／大林慈濟醫院物理治療師

按著桌面手指朝後。 圖／蔡明倫提供
按著桌面手指朝後。 圖／蔡明倫提供
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王先生從事汽車電機維修，拆卸引擎室零組件常需要動用螺絲起子及扳手，抬舉大型零件也要極為費力抓握，長年下來手指關節顯得粗大，手指關節活動角度大幅縮限。另一位陳女士多年來在庭院種了許多盆栽，還留了一小塊地栽種有機蔬果，每天為嗜好辛勤地勞動，但就在邁入耳順之年，她的雙手因長時間整理樹枝、種蔬菜，抓握剪刀、鋤頭後，手指關節變得緊繃，甚至造成扳機指輕微症狀。

王先生、陳女士都曾充分休息而得到舒緩，但工作、嗜好不能完全停止，休息後再次用力過度抓握，情況又再次相同。透過自我舒緩手指緊繃，就能有效達到改善症狀，以下簡單介紹幾個動作。

1.按著桌面手指朝後：站在桌前，手掌平貼桌面，右手手指由前指向右，若無緊繃感，則由右指向後，若仍無緊繃，則身體為往後退，若緊繃不明顯，則將手肘微微彎曲。緊繃感一旦出現，須保持不動停留30秒，再放開手掌以握拳張開手指交替3下作為緩和，之後再以相同方式重複共5下。

端盤握杯，手指伸展。 圖／蔡明倫提供
端盤握杯，手指伸展。 圖／蔡明倫提供
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2.端盤握杯手指伸展：假想右手端著盤子，大拇指朝前，左手握著杯子，杯子在盤子下方，左手虎口抓握右大拇指並往下扳動，觀察大拇指掌面紅潤處是否出現蒼白，若有蒼白情形即是指伸展以達到足夠的緊繃度，可維持這緊繃程度30秒，再放開手指握放交替，重複5次。其餘4指可以相同方法分別進行。

合掌指腹貼掌心分。 圖／蔡明倫提供
合掌指腹貼掌心分。 圖／蔡明倫提供
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3.合掌指腹貼掌心分：雙手合掌於胸前，手肘外張與肩等高，手指指腹保持緊貼，手掌盡量分開，再將指尖轉向胸口，維持緊繃30秒再放開，雙手握拳張開緩和，同樣重複5次。

合掌轉動直角交錯。 圖／蔡明倫提供
合掌轉動直角交錯。 圖／蔡明倫提供
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4.合掌轉動直角交錯：這是運用雙手握力相頂作為肌力訓練，先合掌於胸前，手掌相互轉動成直角，四指指腹仍相互靠著，當右手掌心朝上，便以左手四指往下壓加上緊握，再以右手四指用力彎曲抓握，抵抗勝過左手四指推力，兩相較量之下達到肌力訓練效果。若要左手四指加強訓練則須以左手掌心朝上，依相同方式進行。

建議每逢用力緊握或長時間抓握後，立即依上述活動，最能獲得伸展舒緩及儲備肌力成效。

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