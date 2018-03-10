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科普好健康／胰神胰鬼 胰臟有陰影怎麼辦?

2018-03-10 00:11聯合報 台大內科教授王秀伯醫師

沉默的器官─胰臟深居在上腹後背脊柱的前方。 圖╱RF123
沉默的器官─胰臟深居在上腹後背脊柱的前方。 圖╱RF123
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胰臟癌是大家畏懼的疾病，因為預後實在太差了。這幾年有許多名人陸續罹患胰臟癌而病逝。經媒體、醫院的宣傳與報導，造成許多民眾「胰神胰鬼」，自覺好像也有相似症狀，紛紛求醫，恐慌甚至失眠。

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先問實心或空心

由於影像學進步及健檢盛行，檢查後，部分民眾被告知胰臟有陰影或血中CA-199濃度上升，瞬間由天堂掉到地獄，最誇張的例子是有位病友被告知胰臟有陰影，當天晚上就把財產分了，後來進一步檢查，並未發現胰臟腫瘤

如果被告知胰臟有病灶或陰影、好像有東西，到底代表什麼意思？應該詢問醫師哪些問題？

首先，勿恐慌，先問醫師是「實心」或「空心」。實心是一般充滿良性或惡性細胞的一團腫塊，而空心是指囊泡類腫瘤，其內可能充滿不同成分的液體。粗略來說，囊泡病灶大多沒事，只需追蹤，即使偏惡性，預後也比實心的惡性腫瘤好。所以，當被告知胰臟有「影子」，先問醫師是實心還是空心。

若是實心病灶，那得進一步檢查。接著可問醫師胰管有無擴張？如有，則有三種情況。一、真的是胰臟癌。二、如果是或曾是酗酒者，則慢性胰臟炎引起的偽腫瘤為優先考量，這是良性的。三、局部自體免疫胰臟炎引起的腫塊，常被當成胰臟癌開刀，其實不需手術，因此確切診斷很重要。

鑑別腫瘤與囊泡

空心或囊泡腫瘤，則進一步區分，常見五類：

(一)單純性水泡，為良性，不會有變化。

(二)因發炎而引起的偽囊腫，也是良性但會有症狀，一般發生在慢性胰腺炎病患，且腫塊常鈣化。

(三)漿液性囊腫，裡面抽出來的液體清清如水，幾乎多為良性。醫師喜歡用蜂窩狀來形容。

(四)黏液性囊腫，裡面為黏黏的液體，有發展為惡性可能。醫師喜歡用有無長出結節，判斷潛在惡性度。

(五)其他腫瘤壞死後造成囊泡樣。

第四種必須注意，因為它長得慢，但有可能會轉變成癌。但如何知道是哪一類囊泡腫瘤？醫師多採用影像學分析，依「囊泡」腫瘤的長相，告訴病人可能的診斷是什麼。

是否侵犯到血管

但病患大多擔心，做了電腦斷層會再做核磁共振，從A醫院到B醫院甚至C醫院，重複又重複做檢查。但不論做多少次，影像檢查都是間接診斷，最標準的「直接」診斷為細胞學或病理組織，所以負責任的醫師看著影像報告只能說「最可能」是哪一種。

至於診斷方式，如不直接手術拿到組織病理，公認最佳方法是內視鏡超音波針吸術，國內並非每家醫院都有這種檢查機器或執行能力。所以要多方詢問有此能力的醫院及醫師。

還有一個要問醫師的重點，「胰臟腫塊侵犯到血管嗎？」若有，惡性幾乎可確定，同時已不是早期的病灶。當被告知胰臟有陰影時，請勿慌張，附表可提供自我簡易評估。

醫師腫瘤手術

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