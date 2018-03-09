影／樂沐年底熄燈 美女主廚：答案在影片中

2018-03-09 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台灣首位榮獲亞洲50最佳餐廳、「Fine Dining」指標餐廳的樂沐法式餐廳美女主廚陳嵐舒昨天在臉書宣布，經營10年的樂沐將在年底熄燈。陳嵐舒今天現身表示，沐樂營收逐年上升，但她會選擇沐樂在年底熄燈，是和之前拒絕了幾已成行的海外展店邀約原因一樣，因為她在「Fine Dining」是有心、有理想與夢想的，但在上海等城市著重在形式上，經營起來是辛苦的。她強調，「我還是喜歡做菜的」，她預期自己有9成的機會還是會回來開餐廳。

位於台中市存中街的樂沐法式餐廳在2014年到2017年連續4年獲選為亞洲50最佳餐廳，陳嵐舒主持的「樂沐餐廳」昨在臉書官網公告將在12月底結束營業，消息一出，引起消費者搶著在結束前重溫樂沐華麗精緻的飲食饗宴，餐廳員工接訂位電話接到手軟。

陳嵐舒今天下午在餐廳公開說明，並且播放一段餐廳員工教育「Fine Dining」影片，說明經營10年的餐廳為何熄燈。她說，她追求的「Fine Dining」是指優雅、細緻到極致的餐飲，她思考兩年多、半年前已確定要在樂沐滿十年時結束，也獲得核心幹部的諒解與支持，她再次強調，對於現今餐飲環境與媒體生態的改變不能適應，「不能因自己的任性，讓團隊承受後果。」

對於外界質疑高檔餐廳經營不易，陳嵐舒指出，近年樂沐法式餐廳經營是穩定成長、努力維持平衡，甚至為了讓消費者感受餐食溫度與服務，樂沐從原本有50席次，縮減到一個樓層28席位。