一杯乾淨水的影響，比你想像的大！

2018-03-12 00:00 聯合線上企劃 台灣世界展望會 提供



圖／台灣世界展望會 提供 分享 facebook 根據世界衛生組織（WHO）報告指出，全球至少有8.4億人口缺乏安全乾淨的飲用水，相當於每9個人中就1個人，因為不乾淨的水生活大受影響，其中就有超過3.4億人住在撒哈拉沙漠以南的非洲。

為了改善全球各地面臨缺乏乾淨水的困境，世界展望會於各國最脆弱地區執行水資源方案，為社區提供乾淨、永續的飲用水。3月22日「世界水資源日」（World Water Day）前，台灣世界展望會發起「水資源行動」，呼籲民眾關心非洲缺水地區，並幫助貧乏的孩子與家庭能擁有乾淨水源及良好衛生設施，為其生命注入希望的泉源。

漫長的取水路 飲用不潔水 讓孩子失去健康及上學機會

由於供水設備與技術有限，數以萬計的貧窮非洲婦女及孩子，日復一日扛著沉甸甸的水桶，辛勞地往返於家與汲水點之間。漫長的取水路使許多孩子為了取水而來不及上學、失去接受教育的機會；亦有些孩子因飲用不潔水源生病，或於取水途中發生了危險意外失去生命。然而千里迢迢取回來的水，卻因傳統水源地缺乏防護設備，易發生與牲畜混用水源及排泄物汙染等情形，導致飲用者感染皮膚病、腹瀉與霍亂等疾病，嚴重影響孩子與家庭的健康。

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「我不喜歡這裡的水。」看著黃澄澄的汙水，9歲的非洲尚比亞女孩朵卡絲（Dorcas Hamasamu）說出多數村民的心聲。此處的水源不僅與動物共用、混濁不見底，水岸旁更滿是泥濘。「稍早有群牛來喝水，才剛有隻牛跌了進去。」村民羅西亞（Rosina Buumba）說，這還不是最糟的，「三個禮拜前有隻狗溺死在水坑中，我們沒看到那隻狗，但沒多久水面浮出狗的毛皮。」水質骯髒是朵卡絲及村民時常生病的原因，但這是全村86戶家庭唯一的水源，村民們別無選擇。

後來世界展望會在村裡新蓋一口水井。現在朵卡絲不會因為飲用髒水而生病，而且也不再為了取水從課堂上缺席。她在班上的成績排名第五，「我想成為第一名！」朵卡絲充滿自信地說。

投入水資源行動 轉變非洲兒童的健康、教育與未來

2018年，台灣世界展望會於非洲剛果、馬拉威、馬利、尚比亞、賴索托、莫三比克、尼日、查德、衣索比亞及獅子山等10國，持續推動水資源暨衛生方案，增設與修建水井、儲水槽、供水站等水資源設備，協助當地設置廁所及洗手台等設施、推廣正確的衛生習慣，並且成立水資源管理委員會，讓社區能逐步自主管理水源，達成水資源永續使用的目標。預計將幫助逾11萬人擁有乾淨水源與衛生設施。邀請民眾響應台灣世界展望會「水資源行動」，或資助缺乏乾淨水國家的兒童，幫助當地獲得乾淨水與良好衛生設施，一同轉變孩子們的健康、教育與未來！

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響應「水資源行動」