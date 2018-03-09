台灣虎航現金支付正式上線
台灣虎航現金支付正式上線。台灣虎航宣布，即日起，旅客在台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)上，購買單筆總金額2萬元以下之機票與附加服務等，除可使用信用卡支付外，還可選擇由超商進行付款，提供多元化的付款方式。
為服務廣大的客群，台灣虎航今（9）日宣布，未來旅客凡於台灣虎航官網上購買機票，且單筆總金額為2萬元以下，即可選擇於便利商店進行付款，線上訂單將保留三小時，逾時未完成付款，該筆訂單將失效，旅客需重新交易。
選擇超商付款的訂單，民眾可選擇至全台總數近5,000間的全家、萊爾富及OK便利店進行繳費，凡是於完成線上訂單三小時內完成付款後，即會收到台灣虎航寄出的機票確認單。
目前超商付款服務，僅限由繁體中文版網頁進行交易，且需為台灣出發以新台幣為結帳金額的航段，始可使用超商付款。超商付款也僅限原始訂位適用，旅客如已完成訂單，需由「管理訂單」進行附加服務之選購；如，加購機上餐點、行李託運等，僅可使用信用卡支付。更多關於現金支付的操作說明，請至台灣虎航網頁(www.tigerairtw.com/zh-tw/convenientstore-tw)查看。
此外，台灣虎航也於今日開放美國運通卡(American Express)的持卡用戶可於台灣虎航官網上進行交易。台灣虎航自開航以來，線上交易已陸續自VISA卡、萬事達卡(Mastercard)開放到JCB卡，現再宣布將開放美國運通卡的持卡人也可於台灣虎航官網上進行交易，將可造福信用卡的持卡大眾。
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