台灣虎航現金支付正式上線

2018-03-09 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣虎航現金支付正式上線。台灣虎航宣布，即日起，旅客在台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)上，購買單筆總金額2萬元以下之機票與附加服務等，除可使用信用卡支付外，還可選擇由超商進行付款，提供多元化的付款方式。

為服務廣大的客群，台灣虎航今（9）日宣布，未來旅客凡於台灣虎航官網上購買機票，且單筆總金額為2萬元以下，即可選擇於便利商店進行付款，線上訂單將保留三小時，逾時未完成付款，該筆訂單將失效，旅客需重新交易。

選擇超商付款的訂單，民眾可選擇至全台總數近5,000間的全家、萊爾富及OK便利店進行繳費，凡是於完成線上訂單三小時內完成付款後，即會收到台灣虎航寄出的機票確認單。

目前超商付款服務，僅限由繁體中文版網頁進行交易，且需為台灣出發以新台幣為結帳金額的航段，始可使用超商付款。超商付款也僅限原始訂位適用，旅客如已完成訂單，需由「管理訂單」進行附加服務之選購；如，加購機上餐點、行李託運等，僅可使用信用卡支付。更多關於現金支付的操作說明，請至台灣虎航網頁(www.tigerairtw.com/zh-tw/convenientstore-tw)查看。