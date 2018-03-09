阿里山森鐵 下周一復駛

2018-03-09 14:34 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



阿里山花季將在15日展開，阿里山森鐵則會在12日復駛。 林務局／提供 分享 facebook

阿里山花季將在本月15日展開，但阿里山森林鐵路因兩個月發生四起出軌意外暫時停駛。台鐵局森鐵處表示，已在路基不良路段以砸道機壓實，待動態測試安全無虞，會在下周一（12日）復駛。

《聯合晚報》去年底就披露阿里山森鐵路基不實路段，但森鐵未積極改善，終致發生出軌。 台鐵營運組長簡信立說，對維護行車安全，同仁的螺絲要拴緊一點。

台鐵局長鹿潔身表示，本周已由副總工程司率工務、機務等人員南下，與林務局一同至現場了解為何會頻繁發生事故，但尚未接獲檢討報告，下周復駛的前提是路線要安全。

阿里山花季是森鐵每年營運的重頭戲之一。簡信立表示，為了不讓遊客久等，2月26日停駛後，已在本線15至30公里等噴泥嚴重的路段，以砸道機將道碴壓實，行車會較為平穩，遊客平安上山是森鐵的使命。不過中期改善必須發包，將部分路段下方爛泥挖除改填道碴，長期整條路線都要改善。

他指出，四次出軌有一次發生在新車測試運轉，與線路關係不大，台鐵已要求廠商改善轉向架。路線欠佳的路段更該維護保養，已要求同仁落實維護路線及車輛。

林務局昨天發新聞稿指出，台鐵局協助營運期限至6月30日止，正爭取設立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，若獲行政院核定，最快今年7月可由林務局接手。

未來林務局接手森鐵後如何確保行車安全， 林務局副局長楊宏志說，會借重台鐵專家長才，並增加管理的強度，包括巡軌頻度、枕木腐敗立刻抽換等。

外傳台鐵希望以耐用的PC枕取代易腐爛的枕木，被林務局以文資保存為由拒絕；楊宏志強調，對經營阿里山森林鐵路兩局想法一致，是嘉義文化局指若非木枕，將跟文化資產意義悖離，林務局採納入文化局的意見。