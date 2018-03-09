今低溫下探8度 午後雨停但冷到周日

2018-03-09 05:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，中央氣象局表示，今天至下周日夜晚、清晨，中部以北及東北部低溫將下探至9到11度，若輻射冷卻效應強，不排除低溫下探8度，氣象局持續針對中部以北、東北部沿海空曠地區及馬祖發布低溫特報，提醒做好相關的保暖禦寒措施；其他地方的低溫也只有13、14度。

降雨方面，氣象局表示，今天是個由濕轉乾的過程，清晨前降雨仍較明顯，白天後各地降雨逐漸減少，中部以北及東北部地區轉為多雲可見陽光的天氣，剩下其他地區仍有局部短暫雨，白天北台灣中午前雲量仍多加上冷空氣影響，高溫只有12到14度，整天偏冷，其他地方高溫則在16到20度左右。

氣象局表示，周六各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部地區有零星短暫雨，白天之後冷空氣強度逐漸減弱，北台灣高溫可以來到接近20度，其他地方則有20度以上，西半部日夜溫差大，尤其中南部更為明顯。

氣象局表示，下周日白天起強烈大陸冷氣團減弱，風向將由偏東風逐日轉為偏南風，氣溫逐漸回升，各地除早晚偏涼外，白天都較為舒適、溫暖，日夜溫差在西半部仍大，下周三前的這段期間，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部地區有零星短暫雨。