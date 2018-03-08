62歲產子惹議…人工生殖限制 國健署考慮放寬

婦女生育年齡逐漸提高，衛福部思考現行人工生殖條件是否符合時宜。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日前一名六十二歲婦女以人工生殖產下男嬰引發爭議，外界質疑停經婦女不符常理認定的不孕資格。衛福部國健署昨天表示，將重新檢視人工生殖法，可能考慮放寬人工生殖的對象和施行條件；有人則於公共政策網路參與平台提案，盼單身女性也能接受人工生殖，國健署也將一併討論。

台灣接受不孕生殖民眾日增，根據「人工生殖法」，接受人工生殖必須是夫妻，其中一方須診斷為不孕症，或罹患主管機關公告的重大遺傳性疾病，自然生育有生出異常子女之虞，且夫妻至少一方具健康生殖細胞，無須接受他人捐贈精卵。

針對停經婦女進行人工生殖產子，衛福部國健署長王英偉昨天表示，科技進步，婦女生育年齡逐漸提高，確實可思考現行人工生殖條件是否符合時宜。有人認為，生育小孩有教養及倫理問題，應訂定年齡上限，反之也有人認為，不應單純用年齡決定是否可以生育。

王英偉表示，六十二歲產子案例，正好是檢視法規的契機，近期會先釐清個案狀況並諮詢專家，舉行專家會議，並以孩子權益為考量，討論是否放寬人工生殖的對象和施行條件，以符合未來時代需求。

國健署婦幼健康組長陳妙心則表示，每位女性停經年齡不同，常理而言，因年紀增長而停經導致無法懷孕，並非一般醫學所認定的不孕症。將針對六十二歲生子個案進行了解，若醫師或執行人工生殖機構涉及違法，可依「醫師法」對醫師移付懲戒或依人工生殖法對機構處以罰鍰。

對於有人於公共政策網路參與平台提案，提議「開放單身女可以合法施行『人工受孕』及『試管嬰兒』」，認為每個人應享有平等生育權，當前法規適用對象侷限，已逾五千人附議。國健署婦幼健康組簡技施靜儀指出，根據現行人工生殖法，施行人工生殖的受術對象必須為夫妻，已連繫提案人釐清訴求，後續將舉行會議收集意見，並請專家討論是否修法。