求子3年不成 原來…32歲的她 卵巢功能竟像50歲

2018-03-08 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



圖表／聯合報提供 分享 facebook

卅二歲女性拚子三年毫無進度，就診才發現卵巢功能竟趨近五十歲。奇美醫院生殖醫學中心主任蔡永杰表示，女性實際年齡未必等於卵巢年齡，除了先天因素，熬夜、飲食紊亂、抽菸等，都可能讓卵巢早衰，增加不孕機會。

蔡永杰表示，臨床觀察，約二成至三成不孕夫妻，檢測後發現女方卵巢功能衰退，致影響受孕。上述女性由急著抱孫的婆婆陪她求診，檢驗代表卵巢功能的抗穆勒式荷爾蒙（AMH），數值只有零點一，但卅多歲女性應該超過三以上。

蔡永杰指出，不孕門診中常收治卵巢年齡偏高的個案，卵巢年齡偏高的症狀為月經不規則，或是久久才來一次，對於忙於工作的女性上班族，以為不用擔心生理期不適是好事，但等到想生兒育女時，才知時期已晚。

蔡永杰說，國內不孕夫妻中，有兩到三成是女性卵巢功能衰退。造成卵巢功能衰退最主要的原因是年齡，但部分年輕夫妻，經過檢測也發現卵巢衰退，卵子數目變少，相對減少受孕機會；造成卵子變少的原因，不只有年齡，與先天、環境皆有關係。

蔡永杰說，女性卵子數在出生時就已決定了，剛出生女童，體內卵子數約有一百多萬顆，但到了青春期後只剩下廿萬顆，到了卅歲只剩下十二萬顆，到了四十歲只剩下三萬顆；年紀增長的期間，可能因環境或是其他外在因素，如抽菸、動過手術、生活作息紊亂等因素，使卵子變少。

蔡永杰說，女性若是有生子計畫，應該要提早做抗穆勒式荷爾蒙檢測，了解自身卵子庫存量及時掌握自己的生育條件。