親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

川普簽署命令對進口鋼鋁課關稅 加墨可豁免

求子3年不成 原來…32歲的她 卵巢功能竟像50歲

2018-03-08 23:54聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

圖表／聯合報提供
圖表／聯合報提供
分享

卅二歲女性拚子三年毫無進度，就診才發現卵巢功能竟趨近五十歲。奇美醫院生殖醫學中心主任蔡永杰表示，女性實際年齡未必等於卵巢年齡，除了先天因素，熬夜、飲食紊亂、抽菸等，都可能讓卵巢早衰，增加不孕機會。

蔡永杰表示，臨床觀察，約二成至三成不孕夫妻，檢測後發現女方卵巢功能衰退，致影響受孕。上述女性由急著抱孫的婆婆陪她求診，檢驗代表卵巢功能的抗穆勒式荷爾蒙（AMH），數值只有零點一，但卅多歲女性應該超過三以上。

蔡永杰指出，不孕門診中常收治卵巢年齡偏高的個案，卵巢年齡偏高的症狀為月經不規則，或是久久才來一次，對於忙於工作的女性上班族，以為不用擔心生理期不適是好事，但等到想生兒育女時，才知時期已晚。

蔡永杰說，國內不孕夫妻中，有兩到三成是女性卵巢功能衰退。造成卵巢功能衰退最主要的原因是年齡，但部分年輕夫妻，經過檢測也發現卵巢衰退，卵子數目變少，相對減少受孕機會；造成卵子變少的原因，不只有年齡，與先天、環境皆有關係。

蔡永杰說，女性卵子數在出生時就已決定了，剛出生女童，體內卵子數約有一百多萬顆，但到了青春期後只剩下廿萬顆，到了卅歲只剩下十二萬顆，到了四十歲只剩下三萬顆；年紀增長的期間，可能因環境或是其他外在因素，如抽菸、動過手術、生活作息紊亂等因素，使卵子變少。

蔡永杰說，女性若是有生子計畫，應該要提早做抗穆勒式荷爾蒙檢測，了解自身卵子庫存量及時掌握自己的生育條件。

夫妻抽菸婆婆不孕症生育

相關新聞

東西到了台灣就走樣…夾娃娃機涉賭「只有警察不知？」

2018-03-08 23:45

夾娃娃機搶客源 衛生紙、青菜、珠寶…勾玩家

2018-03-09 00:04

62歲產子惹議…人工生殖限制 國健署考慮放寬

2018-03-08 23:56

四神湯、肉燥飯非正宗台灣小吃？ 原來是古人寫錯字

2018-03-09 03:49

違規廣告罰不怕！電視東森購物連霸、網路臉書居首

2018-03-08 23:30

不能收指定醫師費 名醫怒：跟白嫖沒兩樣

2018-03-08 21:48

出門注意 南部一早就紅害

2018-03-09 05:01

今低溫下探8度 午後雨停但冷到周日

2018-03-09 05:01

健康你我他／三色便當 香味俱全

2018-03-09 01:28

免疫療法治肺癌 PD-L1陽性效果佳

2018-03-08 23:21

專業觀點／舉行家庭會議 討論最終抉擇

2018-03-08 23:16

我的經驗／二哥涼了半截…二嫂信神不信醫

2018-03-08 23:13

罹「無月經症」打上百支排卵針 幸運生子

2018-03-08 22:58

掌握黃金救命期 腦中風「四字訣」快記起來

2018-03-08 21:17

隆乳後按摩咪咪違反醫師法？整形醫師：衛福部應定義

2018-03-08 20:05

粉領族反覆泌尿道感染 檢查竟是多了一套器官

2018-03-08 20:01

新北聯醫引進微創脊椎手術 術後當天即可返家

2018-03-08 19:29

國內卵子不夠用 醫：盼擴大卵子捐贈數

2018-03-08 19:26

冷氣團發威！今低溫下探8度 冷到周日

2018-03-08 18:25

以為背部長黑痣 竟是惡性基底細胞癌

2018-03-08 18:23

中壢天晟醫院導入互聯網科技 提升居家服務品質

2018-03-08 18:06

無月經的她 打上百支排卵針幸運生下男寶

2018-03-08 18:03

國美館聚合綻放展 開啟文化近用模式

2018-03-08 16:07

爭高齡機退場緩衝 遠航：若時間不充裕給我一把武士刀

2018-03-08 15:42

春天海外賞櫻日韓正夯 一圖秒懂日韓賞櫻懶人包

2018-03-08 15:27

阿嬤中風後還能帶3個孫 靠這招復元

2018-03-08 15:25

醬油明年元旦起未依規定標示 最高罰400萬

2018-03-08 15:20

影╱玉山又成銀白世界 合歡山也見積雪霰

2018-03-08 15:18

到美國旅行 業者推Book the U.S. 創意住宿大賞

2018-03-08 15:17

日韓櫻花開 連假別錯過

2018-03-08 14:24

強烈冷氣團南下 苗栗體感4度、玉山降雪

2018-03-08 13:59

這3種食物 糖尿病人不能碰

2018-03-08 13:57

卵巢年齡≠實際歲數 她32歲卵巢50多歲 等同停經

2018-03-08 13:56

糖尿病友飲食NG百出 學會推廣衛教遊戲進醫院

2018-03-08 12:23

少吃飯、卻愛麵線糊 糖尿病友血糖飆升

2018-03-08 12:10

別管別人說幾月份該吃什麼蔬菜 油烤冬季番茄

2018-03-08 11:41

「血塊抽出來，人就正常了！」中風阿嬤經治療完全康復

2018-03-08 11:37

全球性別差距 2017年竟首次倒退

2018-03-08 11:36

旅遊助花蓮！華信航空推機加酒2天1夜、飯店3千有找

2018-03-08 11:30
看更多

熱門文章

小孩說為何同學父母都在台積電 他問該怎麼回

2018-03-08 10:44

如何查詢國民年金繳費紀錄？ 四種方式一次讓你知

2018-03-08 10:42

樂沐年底熄燈號 同業嘆「有理想的人在台灣無法生存」

2018-03-08 19:56

「嫁女兒潑水、初一不能回娘家」 是習俗還是歧視？

2018-03-08 08:00

才剛邁入10周年！樂沐公告只營業至今年12月底

2018-03-08 15:58

少吃飯、卻愛麵線糊 糖尿病友血糖飆升

2018-03-08 12:10

卵巢年齡不等於實際歲數 她32歲卻等同停經

2018-03-08 10:17

「樂沐」傳年底歇業 訂位已爆滿

2018-03-08 20:23

「像聽話的奴隸」 前工程師淚訴：不會再當科技人

2018-03-08 17:04

那美好的仗已打過 這5隻英雄犬寫進救災史

2018-03-08 10:00

今晚至明晨最冷！強烈大陸冷氣團發威 苗栗體感4度

2018-03-08 10:07

老公就只會滑手機？這招讓他接手家事及育兒工作

2018-03-08 09:14

冷氣團發威！今低溫下探8度 冷到周日

2018-03-08 18:25

全聯又來燒荷包！11款粉紅草莓甜點 重磅登場

2018-03-08 13:03

「血塊抽出來，人就正常了！」中風阿嬤經治療完全康復

2018-03-08 11:37

掌握黃金救命期 腦中風「四字訣」快記起來

2018-03-08 21:17

新北聯醫引進微創脊椎手術 術後當天即可返家

2018-03-08 19:29

不能收指定醫師費 名醫怒：跟白嫖沒兩樣

2018-03-08 21:48

入選不等於摘星！米其林「必比登推介」比超值美味

2018-03-07 18:45

冰天裡的溫情！李家同：紐時頭版街友故事太感人

2018-03-08 15:26

四神湯、肉燥飯非正宗台灣小吃？ 原來是古人寫錯字

2018-03-09 03:49

愈髒它愈夯！ 新網紅甜食「髒髒包」風靡全台

2018-03-08 18:50

爭高齡機退場緩衝 遠航：若時間不充裕給我一把武士刀

2018-03-08 15:42

火車呼嘯而過不怕無處可閃 汐科站月台加寬了

2018-03-08 11:25

粉領族反覆泌尿道感染 檢查竟是多了一套器官

2018-03-08 20:01

米其林推銅板美食 台南人笑：台北沒有小吃值得上名單

2018-03-08 18:29

每月1萬8千元托育費 婦女無奈離職

2018-03-08 12:38

阿嬤中風後還能帶3個孫 靠這招復元

2018-03-08 15:25

吳德榮：周五轉乾冷 下周乍寒還暖

2018-03-08 09:13

只要銅板價！全聯草莓甜點28元起 網友：理智線已斷

2018-03-08 16:59

林心如 蔡依林雙天后加持 這全新方塊包能不紅嗎？

2018-03-08 19:47

誤把皮膚癌當黑痣 雷射打掉後果恐更嚴重

2018-03-08 11:11

東西到了台灣就走樣…夾娃娃機涉賭「只有警察不知？」

2018-03-08 23:45

以為背部長黑痣 竟是惡性基底細胞癌

2018-03-08 18:23

憑聚餐照王品6品牌同步75折 詐騙集團也來了！

2018-03-08 18:16

隆乳後按摩咪咪違反醫師法？整形醫師：衛福部應定義

2018-03-08 20:05

旅遊助花蓮！華信航空推機加酒2天1夜、飯店3千有找

2018-03-08 11:30

糖尿病友飲食NG百出 學會推廣衛教遊戲進醫院

2018-03-08 12:23

影╱玉山又成銀白世界 合歡山也見積雪霰

2018-03-08 15:18

開刀摘除腦內腺瘤 音樂女老師不再晨起頭痛

2018-03-08 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top