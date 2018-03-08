東西到了台灣就走樣…夾娃娃機涉賭「只有警察不知？」

2018-03-08 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



坊間可見夾娃娃機台經改裝在底部設彈跳繩，涉及賭博。 圖／北部讀者提供 分享 facebook

街頭夾娃娃機店愈來愈多，產品也五花八門。有業者透露，夾娃娃機如自動販賣機，管理不像電子遊戲機嚴格，現在各縣市都能找到違法改裝的「彈跳台」，或夾取「代號」商品疑可換錢的機台，「玩家都知道（涉賭），只有警察不知道。」

機台變多 台南加強稽查

台南市經濟發展局科長林詮力表示，市府與警方有組聯合稽查小組，一旦發現賭博機台就移送法辦，並勒令停業。目前稽查重點大多放在電玩，夾娃娃機相對查得少，夾娃娃機近期出現熱潮，機台變多，可能因此疏漏，會加強稽查。

夾娃娃機早年出現在台灣被認為是電玩，須在合法電子遊藝場才能營業。經業者不斷陳情，機台設定「保證取物」機制，變身選物販賣機。例如機台寫「保夾三百」，就是業者設定機台在消費者投三百元，夾子夾到東西就不再放開。

夾娃娃機台上會寫著保證取物的價格，使得機台能夠有別於一般的電玩。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

東西到了台灣 都會走樣

「東西到了台灣都會走樣」，自動販賣機商業同業公會全國聯合會創會長魏文彬說，日本的夾娃娃機以文創商品為主，但在台灣卻多了3C類高價產品，其實就已有賭博意味。

魏文彬說，政府應對機台的商品價值訂出上限，機台內放3C等高價商品，就會吸引人夾去賣，「靠夾娃娃賺錢」，等於也是一種賭博。真的涉及賭博機台更要加強查緝，免得影響正規經營業者權益。

夾娃娃機台送驗時，規定底部不能有彈力繩，洞口也不能有遮蔽，但有業者檢驗過關後改裝。有業者透露，各縣市都有特定夾娃娃機店放置加裝彈力繩的彈跳台，玩法改成只要讓夾取物彈跳入「洞口」，就可換錢；或是商品相對高價，吸引玩家放手一博，因具「射倖性」（用小錢僥倖取得高價產品），有賭博嫌疑。

業者說，另一種賭博方式是夾娃娃機台內放置「代號商品」，夾取後可打機台上的電話聯絡台主「換錢」，像球上寫「五號」可換五百元，「八號」就是八百元。這類機台警方很難人贓俱獲，因為台主會稱「五號」、「八號」是特定商品。