夾娃娃機搶客源 衛生紙、青菜、珠寶…勾玩家

2018-03-09 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



放置高價珠寶玉石的夾娃娃機台。 圖／取自網路 分享 facebook

「什麼都能夾」、「夾什麼都不奇怪」，夾娃娃機台已如紅海市場，業者挖空心思搶客源。因為機台設計大同小異，只能從商品下手，一般的娃娃與3C產品不稀奇，有人在機台放整包衛生紙、青菜，甚至還有玉石珠寶，噱頭十足。

什麼都能夾、什麼都不奇怪，夾娃娃機內放置青菜，據說生意不錯。 圖／取自網路 分享 facebook

過去夾娃娃機店只有一個老闆，近期出現「台主」新商業模式風氣，場主先租下店面，再出租機台給台主經營，或是台主自備機台「靠行」。

業者說，早年夾娃娃機台利潤不錯，但現在機台泛濫，「哪有這麼多人玩」，使得場主與台主都有風險。通常雙方簽約，租期多半年或一年，台主另付兩個月押金，有些台主加入後發現生意難做，被迫認賠出場。場主自購機台經營，也可能因為長期虧本關門大吉。

夾娃娃機台的商品也越來越多元，前陣子全台搶購衛生紙，有機台就立刻把商品換成一包包衛生紙，還有業者放各式青菜及名牌冰淇淋，想在紅海中殺出一條路。也有業者專攻手表、珠寶等高價商品，號召力強，但若遇上高手被「清台」就虧大了。

夾娃娃機達人林佑勳說，夾娃娃機生意愈來愈難經營，因為玩家愈來愈精明，如果發現爪子調得太鬆就不玩，但若調太緊，又會被人清台。想要獲利須靠布置更用心、設計特別玩法，例如用戳的，或找網紅經營等，吸引更多客人上門，否則很難賺錢。