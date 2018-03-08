違規廣告罰不怕！電視東森購物連霸、網路臉書居首

2018-03-08 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



新北市衛生局副局長許朝程公布誇大不實的食品、化妝品及藥物廣告稽查結果。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

違規廣告 涉及誇大醫療效能

新北市衛生局昨天公布去年違法藥物、食品、化妝品廣告名單，電視東森購物蟬聯「冠軍」，網路則由臉書取代前一年的Yahoo。新北市衛生局副局長許朝程說，違規廣告幾乎都涉及誇大不實或醫療效能，其中網路部分涉外查緝困難，民眾要特別留意，以免瘦了荷包還無預期效果。

衛生局分析2017年稽查情況，發現近2年違規廣告排行變化幅度不大，電視581件最多，網路531件緊追在後，平面媒體24件最少。其中，食品類660件最多，化妝品435件， 藥物54件。

3家電視購物 違規廣告占95%以上

電視購物中，東森購物違規就占287件，然後是MOMO購物146件、森森購物127件，這3家電視購物業者違規廣告就占95%以上，排名也和2016年相同。

而網路違規廣告，超過6成出現在臉書，數量為2015年3倍，並踢下前年Yahoo，拿下第一；蝦皮拍賣則占3%，是新興的網路違規廣告來源。

外界質疑，違規廣告多，是否裁罰不夠重，應重到讓業者不敢賣才有效，否則罰小錢照樣賺大錢，無遏阻作用。

去年開罰1149件 罰款3500多萬

許朝程說，2017年開罰違規1149件、罰款3520萬5000元，受罰最重的是麗基公司，在食品和化妝品都居違規首位，單是麗基罰款就占353萬元，約為總罰款金額的1成，其中，「紅神孅輕盈回饋組」罰款最多，共罰91萬元。麗基公司接電話人員表示，對裁罰不知情，如果真的違規，會依法處理。

「除皺回春」？頂多只能說「撫平細紋」

他說，食品宣稱「瘦身減肥」、「促進肌膚再生」、「預防癌症」，或是化妝品宣稱「除皺回春」、「促進生髮」和「漂白除斑」，都屬誇大不實或涉及療效，一律開罰。化妝品不可能「除皺回春」，頂多只能說「撫平細紋」，偏偏民眾還是被洗腦到相信。

許朝程說，食品再怎麼吃，效果也不可能超過藥物，只要宣稱效果等同甚至超過藥物，都屬不實；而化妝頂多只能遮瑕增豔，也不可能有醫美效果，都是可供民眾辨認的地方。