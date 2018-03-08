罹「無月經症」打上百支排卵針 幸運生子

2018-03-08 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



原本被醫生宣告無法懷孕的周小姐（右三），歷經辛苦的排卵刺激療程總算一圓生子夢，昨天開心帶著出生滿5周的男寶寶分享喜悅。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

周小姐青春期月事遲遲沒來，發現因腦下垂體功能低下，罹患「無月經症」，被醫師宣告無法懷孕；去年她接受排卵刺激治療，打了上百支排卵針，期間一度失敗想放棄，3個月後奇蹟長出3顆卵，懷孕產下一子，寶寶跟媽媽生日同一天，相當巧合。

周小姐昨抱著出生滿5周的男寶寶現身，參加高醫婦產部舉辦的婦女節慶祝會。身為護理師的她說，每天要自己在身上打2到3支排卵針，打完針會腫起甚至瘀青，常常打到沒地方可打，相當辛苦，第一次療程失敗後本想放棄，經醫師鼓勵再接再厲，所幸第二次療程就傳出好消息。

周小姐說，原本對懷孕隨緣，與先生交往時也沒有隱瞞，不過婚後考量先生是獨子，決定治療看看，醫師取出3顆卵子受精後，植入其中2胚胎，最後懷了單胞胎，能一圓生子夢想，夫妻倆都很開心。

高醫生殖醫學科主治醫師陳鴻昇說，無月經者發生率約千分之一，主要因卵巢功能低下、無法排卵，若長期未治療，可能連子宮都會萎縮；周小姐確診後持續服藥治療，讓月經周期正常，子宮也沒萎縮，透過排卵刺激療程，仍有希望懷孕產子。

陳說，一顆卵子從發育到成熟約需74天，無月經患者須接受較長療程，才能「喚醒」卵子生長，周小姐治療3個月就有好消息，算相當幸運。