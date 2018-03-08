免疫療法治肺癌 PD-L1陽性效果佳

2018-03-08 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北報導



肺癌第一期的切片檢查。 圖／南投醫院提供 分享 facebook

60歲陳先生罹患晚期肺癌，確診時癌細胞已轉移至腦、淋巴結、肋骨，醫師研判，如果使用傳統治療，存活期僅剩幾個月，在醫師評估下，檢測PD-L1反應率為陽性，使用免疫療法，迄今已經一年多，且擁有不錯生活品質，每天早上還可至社區公園散步。

台北榮總腫瘤醫學部顧問醫師、國泰醫學中心顧問醫師蔡俊明指出，台灣每年肺癌新增人數破萬，其中九成屬非小細胞肺癌，如果基因未突變，不能使用標靶治療，僅能選擇化療，效果有限，晚期死亡率偏高。

蔡俊明說，免疫抗癌藥物的問世，開啟晚期癌友一線生機，喚醒自身免疫系統T細胞上的「PD-1免疫檢查點」受癌細胞壓制的免疫機制，對腫瘤細胞發動持續性攻擊，「越早使用，治療效果越好」。

蔡俊明指出，免疫療法展現精準醫療的特質，癌友必須檢測PD-L1反應率，如果結果為陽性，就可預測治療效果應該不錯，癌友使用免疫療法後可活化免疫細胞，殺死腫瘤細胞，增加無疾病惡化期。

治療前先做檢測，是免疫療法成功的關鍵，蔡俊明強調，免疫療法費用較傳統治療費用高，事先檢測PD-L1，預測療效，避免醫療資源的浪費與經濟負擔。

台北榮總病理檢驗部主治醫師葉奕成指出，癌症治療趨向精準，不管是標靶藥物或最新的免疫療法，需先以基因檢測、生物標記等技術，預測療效。

為此，台灣病理學會與全台16家醫學中心合作，針對PD-L1檢測能力進行測試，將同樣檢體送醫院，最後整理各醫院完成的報告，一致性達80%以上，一周內可完成檢測報告。

蔡俊明指出，晚期肺癌患者PD-L1檢測結果為陽性，治療有效率達四成五至五成五，最新治療趨勢為免疫療法搭配化療等混合療法，希望延長癌友存活期。