健康你我他／三色便當 香味俱全

2018-03-09 01:28 聯合報 文／翁泰仁（新北永和）



圖／翁泰仁提供 分享 facebook

自從大兒子上國中，因為讀私校，校內無福利社更沒有熱食部，午餐必須自帶便當，一帶也就帶了六年。

話說當時，夫妻倆都在上班，下班回到家都隨便簡單煮，時間不足偶爾也買外食應付。為了兒子帶便當，必須思考菜式，除了營養健康，也必須好吃，否則最後都餵了廚餘桶。便當要有滋味，除了菜式要常變化，打開要能夠吸引人，既要有「色」也要有「香」，接下來能一口接一口吃的關鍵就是「味」了。

上班前先洗好米，置入電鍋，下班回到家，直接壓下開關就行了。因時間有限，下班途中就要先構思菜式，為了簡化就必須標準化，每天菜式以「黃綠紅」為原則，黃色就是以雞蛋料理為主，如荷包蛋、洋葱炒蛋、菜脯蛋、胡蘿蔔絲蛋等；綠色以綠色蔬菜為主，如花椰菜、青江菜、菠莱、絲瓜、毛豆等，水煮或清炒料理；紅就泛指肉類，如爌肉、紅燒牛肉、滷雞腿、蝦仁等，有些假日可先做好。

如此三顏色不同組合搭配，不只好看也變化口味，多色又多元，更克服營養不均衡的問題，每天所需的營養如蛋白質、維生素、纖維質、碳水化合物，基本上都具備了。

每天打開便當盒，攝取三色食物加上可口的糙米飯，下午上課又是元氣滿分了。如今在讀高二的弟弟，也是便當一族，已讀大二的大兒子，偶爾念舊要帶便當，懷念一番。