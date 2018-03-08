專業觀點／舉行家庭會議 討論最終抉擇

傅達仁(右)與癌症搏鬥，致力爭取安樂死權益。 圖／摘自傅達仁臉書 分享 facebook

當醫師對宣告「不可能有奇蹟出現」，親人中又有人堅信「總有一天會好起來」，這時該如何抉擇？建議醫療團隊應與家屬共同舉行家庭會議，討論已屆生命末期、治療極可能已無效的病人，是要繼續承受侵入性的醫療方式；或者也可思考，是否先改善病人舒適性與生活品質，再評估是否可能「好起來」，如此，比無視病人苦痛地拚下去，更為值得。

在醫療方面，當病人難以承受現行治療方式，或為治療付出的體力、時間、金錢等難以看見回饋，或者接受的治療看起來無助於恢復時，病人與家屬就可考慮是否改採「安寧緩和醫療」，透過緩解性與支持性的醫療照護，來提升病人與家屬的生命品質，尚在抗癌階段的病人，也可同時進行抗癌治療與安寧緩和醫療。

親密家人不捨、不忍放手的情況並不罕見，安寧照顧團隊中的醫療人員、心理師、社工師或靈性關懷師往往應該先設身處地，家屬堅持繼續治療的原因是什麼？同時引導家屬共同回顧病人生病初期身體狀況、治療過程改變、進行的醫療嘗試至今是否有效，再討論現行醫療方式是否值得持續下去，或以病人身體狀況，勉強治療可能惡化或提早結束生命等。

至於拔管與否，除了臨床倫理考量，依據「安寧緩和醫療條例」，須有兩位醫師判斷病人已屆末期，加上病人過去或當下親自簽署意願書表示同意，才可撤除無治療效果的維生醫療，無法表達意願的病人則可由家屬出具同意書，替代意願書。

諮詢╱新竹馬偕醫院癌症中心主任邱世哲