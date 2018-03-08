我的經驗／二哥涼了半截…二嫂信神不信醫

2018-03-08 23:13 聯合報 賽夏客／苗縣頭份



當醫師宣告「不可能有奇蹟出現」，親人卻又堅信「總有一天會好起來」，該如何抉擇？ 圖／本報資料照片 分享 facebook

住在加護病房的二哥，因為醫院發布病危通知，我們立刻趕到醫院。大家出來後，都面色凝重，因為他的身體已涼了半截，只靠呼吸器維生，非常不樂觀。

只有迷信神明的二嫂表示：「神明指示，他會慢慢好起來。」要大家放心，我們面面相覷，想要對後事提出建言，卻都不知如何啟齒，就怕被二嫂誤解觸霉頭。

二哥罹癌多年，首發在胃部，手術還算順利，維持一段健康生活，後來陸續發現食道、腮腺、喉頭和頸部皮膚病變，都跟癌有關，接二連三的癌症在他剛毅的軍人性格下，化險為夷，雖然關關難過關關過，但也把他折騰得像紙片人般單薄，又因無法跟一般人一樣進食，僅以流質營養品維繫生命。

樂觀抗癌 「九命怪貓」也疲了

生性超級樂觀的他，人前人後不忌諱談癌，當他訴說與癌細胞奮鬥過程時，總面帶微笑，好似跟藏在身體裡的搗蛋鬼玩捉迷藏；你來我防、我攻你躲，沒有一絲憂愁與畏懼；說到療程就像軍人作戰，有信心殲滅搗蛋鬼；然而，小鬼難纏，他疲於應戰，也隨時處於備戰中，我們都稱他為「九命怪貓」。

今年以來，他的健康每下愈況，胃以上的器官盡失，不得不再接受一次手術，在腹部挖個小洞裝引流管至腸道，定時灌食，預計每三個月自費3、40萬元服用標靶新藥和施打免疫針劑，換取活命；若用錢能買回健康，家屬都樂觀其成。

復元可能性…護理師坦言沒奇蹟

空有毅力和勇氣，皮包骨的身子畢竟無法抵擋來勢洶洶的腫瘤；這次被送進加護病房，接受氣切、插管等醫療急救，已氣若游絲，必須靠醫療儀器維持一口氣；天天探望他的二姊向護理師請教：「復元的可能性多大？」對方坦承告知：「病患體內有多個腫瘤，不可能有奇蹟出現。」

然而，不信醫師信鬼神的二嫂，執意要他繼續跟死神搏鬥，神明指示：「不可以放棄，他會好起來，只是慢一點。」

如今，二哥的那口氣不是神明恩賜，是轟轟的機器在運轉，讓他無法瀟灑回老家。