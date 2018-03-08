從不會爬至會走路 慢飛天使母親：最感動的時刻

2018-03-08 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



伊甸公益大使Janet呼籲社會大眾一起來支持早期療育服務。圖／伊甸基金會提供 分享 facebook

許多遲緩兒的家庭往往為了照護孩子等讓家庭陷入愁雲慘霧，甚至有家庭深怕讓別人知道家中有遲緩兒，因此不願讓孩子接受早療。伊甸基金會今天召開記者會，邀請「慢飛天使」惟惟及其母親與藝人Janet呼籲社會大眾重視慢飛天使的需求。

據衛福部統計，0至6歲的發展遲緩童的通報人數已逐年攀升，代表國人對兒童發展意識提升，不過若發現遲緩仍須及早治療，以2016年通報遲緩年齡來看，半數以上的慢飛天使是在滿3歲、進入幼兒園才被發現，甚至是滿6歲後才通報，錯失早期介入的機會。

遲緩兒惟惟4個月大時連抬頭都無法抬頭，經醫師確診為發展遲緩後，包括認知、肢體都有障礙，母親一度無法接受，雖然辭掉工作全心全意照顧、也十分擔心他的未來。「一度快得憂鬱症」，難以接受自己的兒子要領取身心障礙手冊，其母親表示，所幸在家人及親友的支持下慢慢走出來，並接受惟惟是遲緩兒的現實，開始為他尋求資源。

「剛開始連爬都不會」，惟惟媽回憶，但現在不僅能夠爬、在旁人的協助下也能走路，看到他會走路那一刻，「十分感動」。但也曾經遇到路人指指點點，直指「這麼大了！還揹他」，讓她十分傷心。她也擔心惟惟未來的就學情況，因此也讓他就讀特教學校，希望至少能夠學會生活自理。