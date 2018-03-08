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國美館聚合綻放展 開啟文化近用模式

2018-03-08 16:07中央社 台中8日電

國立台灣美術館推出「聚合．綻放─台灣美術團體與美術發展」常設展，8日記者會中特別...
國立台灣美術館推出「聚合．綻放─台灣美術團體與美術發展」常設展，8日記者會中特別邀請國寶級說唱藝術家楊秀卿（中）以說唱方式介紹展出內容及特色。 中央社
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國立台灣美術館舉辦的「聚合．綻放─台灣美術團體與美術發展」常設展今天舉行記者會，會中邀請國寶級說唱藝術家楊秀卿以說唱方式介紹展出內容及特色，讓大家耳目一新。

「聚合．綻放─台灣美術團體與美術發展」常設展，展出的108件典藏作品，呈現20世紀台灣美術團體與美術發展風貌的關係與脈絡。

記者會一開場，邀請國寶級說唱藝術家楊秀卿表演說唱藝術，楊秀卿將這項展出的特色及內容以說唱方式介紹給大家，還請大家多多包涵，不要嫌棄她這位98歲的老人家，風趣的表演方式，贏得大家的掌聲。

國美館長蕭宗煌表示，這項展出在展示設計上除了以「樂齡示範展」為規劃方向，也兼及視障、聽障族群的服務，在常設展的規格與通用設計的原則下，將友善平權、近用服務的精神共融在展示設計中。

國美館指出，常設展展場的動線，不僅兼顧輪椅使用族群的迴轉空間需求，也因應調整畫作合宜的觀覽視覺高度，展出作品旁除了提供合於高齡觀眾與低視能者使用的放大字體版文宣與作品圖說牌，也同時設置播放為聽障觀眾錄製的43部手語導覽影片，提供愛好藝術的聽語障觀眾更自主的參觀行程。

現場還為視障者建置口述影像的導覽系統，國美館表示，這項口述影像觸摸導覽系統以「房屋」為主題，採4種不同的3D列印材質及互動方式呈現，同時回應、彰顯展出各時代段落的創作風格與媒材上的流變，尤其是以前輩藝術家陳澄波畫作「淡水風景」製作的全國第一大與原作等尺寸、一體成形、仿原作上彩的3D觸摸輔具，更是國內首見。

藝術家國寶

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