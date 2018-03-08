爭高齡機退場緩衝 遠航：若時間不充裕給我一把武士刀

2018-03-08 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



遠航總經理李承仲。圖／遠航提供 分享 facebook

交通部去年預告「民用航空運輸業管理規則」，2019年元旦起滿26年的高齡機需強制退場，原定今年元旦公告上路，不過遠航提出異議，認為1年不足汰換機隊、恐讓機師失業，盼寬限3年；民航局本周已將修正草案報交通部，但預期緩衝期恐難達到3年，時程為何仍待交通部最後決定，遠航總經理李承仲今天說，若交通部不給充裕時間，「就請給我一把武士刀」。

遠航今天宣布，機隊汰舊換新計畫持續進行中，繼去年引進2架ATR72-600型新機投入國內航線營運後，今年第3、4季預計再引進2架ATR72-600型新機，明年規畫引進空中巴士或波音單走道飛機，同時增加國際航線提供服務。

不過，遠航現有的8架MD-80系列飛機，機齡全數超過20年，其中2架機齡已超過26年，明年2月1日、3月1日又各有一架達到26年，都達到高齡機退場標準，所剩的4架中，有1架在維修，若明年汰除高齡機，等於只有3架飛機可以飛行。

李承仲今天表示，提出3年緩衝期，主要是飛行員的訓練培養不容易，汰換4架飛機需要16名正駕駛、16名副駕駛，若不能馬上補齊4架飛機都會失業，且未來若要引進空巴、機師要轉訓，但還有部分MD在飛，蠟燭兩頭燒，因此盼能有3年緩衝。

但若緩衝期只有1年，遠航有何計畫？李承仲直言「送給我一把武士刀吧」，他說，遠航當然有其他配套，如調整國際航線等，也仍會盡量維持國內航線、兼顧旅客權益，但此青黃不接的時刻，生財器具少了，營收很難維持。

李承仲說，如果只剩3架飛機可飛「等於逼我們要關門」，他說，高齡機能否給予充足緩衝期的決定，攸關遠航1200名員工的就業、家庭與生活權益，仍盼給予3年緩衝期喘口氣，讓遠航有足夠時間招募、培訓和養成機師。