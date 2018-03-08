冰天裡的溫情！李家同：紐時頭版街友故事太感人

2018-03-08 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



清大榮譽講座教授李家同。本報資料照 分享 facebook

美國紐約常給人們刻板印象，被認為是個很冷漠無情的城市，很少人會說紐約是個充滿愛與關懷的地方。

不過，學者李家同最近在臉書發文表示，他前兩天讀到紐約時報頭版一篇文章，講紐約人合力幫助一位街友的故事，讓他非常感動，這讓大家知道，即使是紐約，還是有很多人在關心別人的。

李家同表示，紐時寫到，有一個紐約大證券公司的高級職員，發現辦公室附近有一位女性街友，就和這位女性街友開始了一段友誼。對方受過良好教育，喜歡談論文學等等，然而有精神上的問題，卻一直拒絕接受治療，不久就去世了。

由於這位街友會將她的一些信件交給那位高級職員，所以紐約時報可經由這些信件，搞清楚這位可憐的街友發病的整個經過。

「令我感動的是，這位街友並非孤單的人，因為很多人在幫助她，」李家同舉例，有飯館會讓女街友進去使用廁所；很多人會買衣服、鞋子、襪子、雨衣和食物給她，也一直勸她接受治療。

附近有一個賣小吃的攤販，偶爾會發現有小偷想偷這位街友的東西，都被他阻止。他自稱是那位街友的保鑣。

李家同說，我們總以為紐約是一個大家互相漠不關心的地方，如果看電影拍到紐約街頭，永遠是人們匆匆走路，不太會有互相打招呼的鏡頭。「有一些美國朋友開玩笑地對我說，紐約人看到紅燈，知道可以過馬路了，這時候他連太太都不管了。」

李家同表示，紐約時報是個報憂不報喜的報紙，可是這一個故事卻出現在頭版，的確是一則有意義的報導，我們整個人類也的確需要很多正面的報導，使大家知道世界上還是有很多人在關心別人的。