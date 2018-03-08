研究：大腦學習細胞 13歲後停止增生

2018-03-08 16:06 中央社 巴黎7日綜合外電報導



一項研究報告今天指出，掌管人類記憶和學習的大腦區域，似乎約在13歲時停止製造神經細胞。

一般廣泛認為，人類的大腦海馬迴（hippocampus）區域會持續生成神經元直到成年，跟其他哺乳類動物一樣，但這項研究結果挑戰了舊有觀念。神經元透過化學性和電性訊號傳遞訊息。

一些研究曾指出，人類大腦的海馬迴每天生成數百個神經元，並認為尋找促進神經新生（neurogenesis）的方法，能幫助解決老化伴隨的腦部病變。

然而，美國加州大學舊金山分校（University ofCalifornia in San Francisco）的報告共同作者阿爾瓦雷茲-拜伊拉（Arturo Alvarez-Buylla）告訴法新社，觀察59名成年者和孩童的腦部樣本，「我們發現18歲以上民眾的海馬迴沒有年輕神經元，或新神經元祖細胞分裂的證據」。

他表示，研究人員在剛出生至1歲之間孩童的腦部找到一些神經元，「還有7歲至13歲間找到幾個」。

這篇研究刊登在「自然」（Nature）期刊。研究團隊表示，研究「指出，人類海馬迴主要在胎兒腦部發育時期生成。」

根據同樣刊登於「自然」的評論，英屬哥倫比亞大學神經科學家史奈德（Jason Snyder）形容這項研究結果「發人深省」。

他說，「這些研究結果肯定會引起爭議」，強調必須經由其他研究人員證實。