70歲退休教授想借卵生子 醫師這樣回絕

醫師不鼓勵高齡懷孕，建議孕前一定要徵詢專業意見。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

六十二歲超高齡產婦生子，醫師表示，女性即使停經，也可透過人工生殖孕育下一代。但站在專業立場，並不鼓勵女性高齡懷孕生產，不只母體及胎兒均有危險，孩子念國高中時，家長可能已衰老無力教養，應好好考慮。

依據人工生殖法，目前僅限制捐卵者年齡，受贈者年齡並未規範，衛福部國健署簡任技正施靜儀表示，從健康風險來看，不建議停經女性接受人工生殖，但最新統計發現，在接受捐卵、人工生殖的女性中，大於五十歲者約占百分之六點九，顯示有一定比率的停經婦女還是想生小孩。

台北長庚醫院產科主任蕭勝文說，高齡女性想懷孕，多採人工生殖方式，國內合法方式為使用自己年輕時的冷凍卵子或借卵生子。自然懷孕案例較少，英國曾有五十九歲自然受孕。

茂盛醫院院長李茂盛建議逾六十歲女性打消懷孕念頭，他曾遇到一名七十歲退休教授，為了工作在婚後避孕，想懷孕時卻遲遲不孕，想借卵生子時，走路步伐已不穩，得需先生攙扶，「我最後拒絕幫忙。」

台北長庚醫院院長謝燦堂表示，相較年輕孕婦，高齡孕婦的胎兒染色體異常機率增加，發生子癲前症、妊娠糖尿病、前置胎盤等併發症的風險也會增高一點五到二倍。台北長庚醫院婦產部主治醫師洪泰和說，醫師不鼓勵女性高齡懷孕生產，不表示高齡婦女不能懷孕，但孕前一定要徵詢專業意見。