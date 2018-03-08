62歲人工受孕自然產子 巧！和36歲女兒同天生日

2018-03-08 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



62歲吳女士（左）經由試管懷孕成功產子，昨天抱著新生兒和先生（右）一起出席分享喜悅。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

六十二歲吳女士卅六年前生下女兒後，很想再生第二胎，無奈和丈夫工作繁忙，一直沒有好消息。去年在全家支持下，吳女士接受人工生殖順利懷孕，上月廿五日自然產子，成為我國首位自然產子的最高齡產婦，兒子生日和擔任空姐的大女兒同一天，全家驚喜又感動。

但如此超高齡生子也引發外界倫理爭議。《人工生殖法》未強制規範人工生殖受術夫妻的年齡，但國健署婦幼健康組組長陳妙心說，停經後進行人工生殖是否符合人工生殖條件或有無倫理爭議，將諮詢專家意見。

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為吳女士接生的台北長庚醫院產科主任蕭勝文說，全球逾六十歲產婦共五十一人，最高齡產婦是一名七十二歲印度婦人，前年剖腹產下第一胎；我國最高齡產婦則是一名六十二歲婦人，五年前在台大醫院剖腹產下雙胞胎。

蕭勝文說，吳女士高齡六十二歲還能自然產，十分罕見。她在診所接受試管治療懷孕十九周後，才轉診到長庚，懷孕期間曾出現胎位不正、低位胎盤，妊娠高血壓與妊娠糖尿病。吳女士希望自然產，蕭勝文評估後認為可行，本預備二月廿七日到院催生。

但寶寶急著報到，二月廿五日，蕭勝文在台南演講，接獲吳女士破水消息，趕緊訂高鐵票奔回台北接生，「還好有趕上！」

吳女士從進入產程到產子，只花了六十六分鐘，寶寶重二千九百卅公克，非常健康。

不過，外界也憂心高齡媽媽可能無法照顧孩子或產後會影響母體健康。吳女士說，她很愛運動，目前健康也無問題，對自己及照顧孩子都有信心。蕭勝文說，雖妊娠高血壓及妊娠糖尿病會隨產後消失，但他仍請吳女士注意，定期返院追蹤保健康。