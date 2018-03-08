憾事常在一剎那 鄰居幫忙讓老老照顧可喘息

中華聖母基金會開辦的「聖愛家園失智症日間照顧中心」，目前有廿四名長輩，有三分之一來自老老照顧家庭。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

遠親不如近鄰，對失智者家庭來說，鄰居往往是最好幫手，可讓照顧者一天喘息多次。

長期照顧失智母親的林先生說，母親只願意和熟悉的人互動，鄰居林太太去年變「鄰里友善看顧服務」夥伴後，他若有需協助，便打電話請林太太幫忙，例如由他先備料，林太太幫忙烹調餵食，讓他可好好吃頓飯。他說，有林太太幫忙後，出門拿藥不再擔心家裡出狀況。

社區長者可透過能力恢復機適當運動，釋放身心壓力。 記者卜敏正／翻攝 分享 facebook

天主教中華聖母基金會去年底針對失智症老老照顧家庭推出「鄰里友善看顧服務」，媒合鄰居就近提供一日多次機動服務，補貼服務者每廿分鐘五十元。

嘉義基督教醫院則有提供「夜宿」服務，居服管理中心主任林玉琴說，照顧者長期處在壓力鍋下，容易產生極端作法。一名上班族為照顧失智長輩，從來沒參加過公司下班後的聚會，直到得知嘉基有夜宿服務，提出申請，終於能夠參加員工旅行，與同事一起出遊。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉指出，失智症者會重覆問相同問題、做相同動作，日夜顛倒、忘記回家路等，照顧者耐心漸漸被磨光，加上本身也有年紀，照護上難免力不從心，久而久之，雙方摩擦越來越多，「憾事往往就發生在這一剎那」。「鄰里友善看顧服務」經費來自基金會與統一超商合作的零錢捐，有需要的失智者家屬可與基金會連絡。電話（05）2778388