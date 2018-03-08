「老老照顧」好累！96歲失智母 67歲兒硬撐顧8年

六十七歲男子林憲文（左）照顧高齡九十六歲的失智母親林黃素鶯，悉心地幫母親梳頭髮，眼神盡是溫柔。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

根據統計，嘉義縣市有超過一萬個失智症家庭，這些家庭有百分之四十八是「老老照顧」型態，不只失智者年紀大，照顧者平均年齡七十二歲，也是老人；失智症的照顧難度遠大於一般失能照顧，「撐不下去」是所有老年照顧者的心聲。

六十七歲林憲文照顧九十六歲重度失智症母親八年多，經濟不寬裕，請不起看護，但哥哥年紀大、弟弟身體狀況不佳，離婚單身的他，挑起主要照顧責任。但長期日夜照顧的壓力，讓他除罹患憂鬱症，心臟也有問題；他苦笑說，唯一可喘息的時間是幫媽媽到醫院拿藥。

他表示，工作的累補眠就能恢復，照顧失智媽媽的累，卻是日復一日的磨難。有回帶媽媽到醫院檢查，醫師告訴他「媽媽身體機能不錯，會長命百歲」。當下不知該哭還是該笑，因為不知自己能撐多久。

內政部上月公布人口調查報告，嘉義縣老年人口比率為百分之十八點四六，全國最高，更連續蟬聯榜首十年；嘉義市老年人口比例為百分之十四點一六，也高出全國平均的百分之十三點八六。

中華聖母基金會去年調查，若以百分之八失智盛行率推估，嘉義縣市有超過一萬個失智症家庭，其中百分之四十八為老老照顧結構，照顧者平均年齡七十二歲，有些是老年子女照顧老父母，配偶老老相依個案也不少。

中華聖母基金會執行長黎世宏指出，失智症的照顧難度遠大於一般失能照顧，照護時間是一般慢性病的二點五七倍，精神壓力也高出近兩倍。

台灣失智症協會推估，台灣失智人口去年突破廿六萬，八十歲以上每五人就有一人罹患失智症，其中「老老照顧」成常態。

嘉義縣目前有六處日間照顧中心，只有一處是專收失智症長輩；嘉市則有五處日照中心，其中二處專收失智症長輩。八十二歲「阿傳」阿公患中度失智，三個兒子在外地發展，七十五歲妻子重聽，「老老照顧」相當吃力。三年多前，阿公開始上托老所，每天由交通車接送上學，他喜歡團體生活，照服員說阿公午餐後會主動幫忙洗碗，是最佳「小」幫手。