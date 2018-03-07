從沒繳過保費！這36萬人面臨國民年金斷頭期...

2018-03-07 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ／台北報導



國民年金開辦首期至今保費都沒繳的被保險人達卅六萬多人，再不繳，欠費年資「十年大限」後恐被作廢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「十年大限」快到了

國民年金保險開辦以來，即將屆滿十年，但勞保局最新清查發現，在開辦之初就納保的被保險人中，至今一毛保費也沒繳者高達卅六萬三千多人。因國民年金訂有「十年條款」，欠費超過十年，欠費期間的年資將作廢，卅六萬多人形同面臨「十年大限」，再不趕快補繳，恐影響未來所領的國民年金額度。

勞保局呼籲快來補繳

勞保局呼籲，欠費被保險人趕緊補繳，以免欠費年資作廢，目前已陸續逐步訪查欠費者。勞保局說，被保險人若真有繳費困難，勞保局有提供分期繳納措施，個人年所得未達五十萬元者，最多可分四十期。

國民年金保險自九十七年十月開辦，只要符合年滿二十五歲至未滿六十五歲，沒有勞、農、軍、公教保者，都會自動納保。以目前月投保金額固定是一萬八二八二元、費率百分之八點五來算，每月保險費一五五四元，其中被保險人自負九三二元。

勞保局調查發現，目前約有七百多萬人納保，但從開辦就納保且首期至今均未繳保費者，有卅六萬三千多人，每個人累積欠費超過八萬多元，這群人的欠費年資即將陸續面臨「十年大限」（首期保費明年一月底是最後十年繳費期限）。

國民年金有兩種給付公式

國民年金有兩種給付公式，A式是以三六二八元為基礎保證年金，再加上月投保金額乘以保險年資乘以百分之零點六五，B式是以月投保金額乘以保險年資乘以百分之一點三。

勞保局國民年金組長楊茂山說，以年資十年來說，若符合A式，年滿六十五歲每月可領近四千八千元年金，一年有五萬七千六百元，符合B式僅月領兩千多元。

楊茂山說，兩式擇優領取，以十年年資來說，A式優於B式，但若有欠費年資不能領A式，欠費影響會更大。勞保局統計，目前有近九十萬人已在月領國民年金，其中八成八是領取A式。

楊茂山說，勞保局過去曾做過調查，欠費被保險人有三成七是因沒錢繳，其次是不想繳、不認同國民年金制度、沒收到繳費通知，或是已擁有其他保險等。