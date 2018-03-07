伴侶盟：請北市教育局停止以市議會作為擋箭牌

2018-03-07 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



伴侶盟周一召開記者會，抗議台北市教育局新公告的「性別平等教育委員會委員推薦遴選簡章」獨厚家長會聯合會，要求暫緩性平委員遴選程序。但伴侶盟認為，台北市教育局僅表明將研議學生觀察員，欠缺具體說明，伴侶盟今天要求教育部應進一步說明。

伴侶盟要求，請教育局停止用台北市議會作為擋箭牌，並說明此次自創全台獨有的的制度，是否會造成其他廣大家長參與機會的限制，以及未來性平會各代表比例的失衡？

伴侶盟也說，教育局既稱要由遴選委員把關參與遴選者的性平意識，請教育局清楚說明遴選委員的組成方式、具體名單及性平意識的評判標準。

他們也提及，反同人士曾獻瑩曾以家長代表身份進入性平會開會，教育局也有必要明確回應：以曾獻瑩的主張與公開發言為例，是否符合「具備性別平等意識」的遴選資格？惟有透過教育局的明確回應，方能釐清教育局所謂的性平意識其標準與內涵何在。

最後，他們呼籲台北市教育局，性別平等教育對學生公民素養及性平意識的養成至關重要，捍衛性別平等教育乃教育主管機關的責任。在爭議未能釐清之前，要求臺北市教育局應立即停止性平委員遴選程序，否則必將引發民眾對北市府教育局更多的不信任與更強大之反彈。