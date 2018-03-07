大福彩第107019期頭獎槓龜

2018-03-07 22:18 中央社 台北7日電



大福彩第107019期今晚開獎，中獎號碼為32、16、35、37、13、38、15，特別號為04。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎也槓龜，參獎有138注中獎，各得獎金4000元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。