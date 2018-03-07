振興花蓮觀光 華信推翰品2天1夜每人2999元
華信航空為協助振興花蓮觀光旅遊，配合高雄-花蓮天天直飛、台中-花蓮每週三、五、日飛航，即日起至4月30日止，推出一系列限時搶購花蓮特優惠行程。
華信航空與花蓮翰品酒店合作，即日起至4月底止，凡預訂原價每晚新台幣9200翰品家庭房、二人成行每人僅需新台幣2999元。「華信心、翰品情、愛花蓮」2天1夜特惠專案，包含：華信航空高雄或台中-花蓮來回機票、早餐及自助晚餐、歡樂森林免費入場，續住加購每房新台幣999元起。
華信航空另推出「買花蓮機票送住宿」特惠專案，二人成行平日每人新台幣4340元起，可選擇住宿太魯閣晶英酒店2天1夜或福容飯店3天2夜。華信航空另與花蓮有熊的森林民宿推出「住宿買一送一」的優惠活動，凡入住有熊的森林，加購華信航空花蓮來回機票只要新台幣1500元，希望吸引南部旅客搭機前往花蓮渡假遊。
配合政府花蓮觀光對團體的補助方案，對20人以上的團體，華信航空與捷利旅行社合作推出團體花蓮3天2夜行程，每人只要新台幣2,999元。內容包含華信航空花蓮來回機票、花蓮住宿2晚含早餐、半日遊、晚餐一次，華信航空表示，現在正是公司團體到花蓮旅遊最好的時機，經濟又實惠。
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