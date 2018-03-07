健康你我他／我的彩虹素便當 從做到吃都享受

2018-03-07 23:53 聯合報 文／郎英（台中市）



圖／郎英（台中市） 分享 facebook

從前無肉不歡，自從心血管發出警訊，毅然變換飲食習慣。餐盒裡改成素食料理，雖無葷肉，卻有蔬果天然香，吃得健康又賞心悅目，身心靈同時補給到正能量。

因愛吃紅豆飯，想快熟又粒粒分明，得預先浸泡，接著內鍋放2杯水、外鍋1杯水蒸至半熟。白米洗淨後，倒入紅豆鋪平，入電鍋烹煮。

紅豆含豐富鐵質，可促使血液循環，非常滋養。洗豆子時，聽著沙沙碰撞響聲、看著光澤亮麗外型，心情就很愉快。

等飯期間，將菠菜去尾留整株，青花椰去皮剪小朵，紅椒和紅蘿蔔切丁，杏鮑菇撕成細長扁條，熱一鍋水，逐一川燙瀝乾，伴以少許香油、醬油、胡椒鹽和五香粉提味。

深色蔬菜特有的甘甜香味，可促進食欲；杏鮑菇的纖維是地瓜兩倍多，對素有便秘困擾的我幫助很大。

我經常搭配不同蔬菜食材，兼顧各類營養素吸收，飯後補充低糖類果飲，像芭樂、蘋果和柑橘類，鮮奶或優酪乳，不但養顏補鈣又不易發胖。一般人當零食吃的堅果類，我卻喜歡入菜，葵花子、核桃仁酌量拌飯，多了一股果香和嚼勁。

豆飯熟透後，把菠菜條和杏鮑菇片左右環抱，上綴花椰菜，下飾紅椒紅蘿蔔，露出中心飽滿紅豆和核桃翼。工忙半天，當微熱圓蓋掀開瞬間，躍出一幅白嶺綠林繽紛紅心抽象畫，所有疲憊勞頓都被解放了。我的彩虹便當獨樹一幟，因它充滿濃濃愛心和藝趣。