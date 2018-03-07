天氣變化大 易誘發躁鬱症

2018-03-07 23:53 聯合報 蘇宜家／高雄市立大同醫院職能治療師



換季時期，躁鬱症患者病情容易出現變化。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

45歲的阿德前陣子剛跟妻子離婚，出現情緒低落、食欲差、不理人、失眠及社交退縮的情形；一周後，阿德情緒180度大轉變，情緒高昂有自信，到處在街上搭訕年輕女子表示要跟對方交往結婚，甚至到百貨公司刷爆信用卡大肆購買名牌精品，四處分送友人及鄰居。

最近天氣變化大，氣溫忽冷忽熱，季節轉換時期剛好是躁鬱症患者病情容易變化的時候，特別是春季轉夏季及秋天到冬天時節。

躁鬱症分為躁期及鬱期，躁症發作時，病人常見狀況是情緒高亢，活動力旺盛，常常覺得自己無所不能，言談誇大，思緒及話題轉變快速，易怒；鬱期時就像典型的憂鬱症，情緒低落，整天不想動，對事情失去興趣，食慾差等。躁、鬱兩期多於數天內變化，但也曾有極端案例於一天之內轉變。

躁鬱症的成因仍不清楚，先天的基因與後天的環境都可能有影響，目前尚無法完全根治。躁鬱症的治療，仍以藥物治療控制為主，包含情緒穩定劑及情緒安定劑。藥物治療目的為改善、減輕症狀或減少發作次數。病患若及早接受治療，規則服藥，症狀通常會恢復穩定，可維持正常穩定的生活與工作，並與他人維持正常的社交來往。此外心理治療的介入亦可增加病患的情緒穩定、減少住院次數、並提升生活自理功能，對於提供家屬支援、教育和指導也很有幫助。

躁鬱症情緒變化很明顯，如沒有及時發現身旁親友情緒變化極端，等到病患不睡覺、出現幻覺時症狀就較嚴重了。一旦發現親友情緒有異，應立即協助就醫，藉由服藥、搭配清淡飲食及規律的生活作息，讓病患症狀穩定，其中尤其要避免讓病患通宵或熬夜，因為只要一個晚上睡不好，就可能誘發躁鬱症。