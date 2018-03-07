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戴隱形眼鏡泡溫泉 角膜竟破洞

2018-03-07 23:57聯合報 記者黃安琪／台北報導

泡溫泉配戴隱形眼鏡，小心造成角膜灼傷。圖／聯合報系資料照片
泡溫泉配戴隱形眼鏡，小心造成角膜灼傷。圖／聯合報系資料照片
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一對夫妻為慶祝結婚紀念日，到風景優美、氣氛佳的溫泉泡湯，妻子泡湯時全程配戴隱形眼鏡。待泡湯結束，兩人在享用大餐時，妻子感到眼睛灼痛，就醫竟發現角膜破洞。原來泡湯的硫磺泉在水分蒸發後，竟殘留結晶於眼睛，造成化學性灼傷。

市面上日拋、周拋與月拋、瞳孔變色放大片等彩色隱形眼鏡多樣化，書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，門診觀察，因不當使用隱形眼鏡造成眼部受傷的比率增加，較以往多出二成，常見問題包括配戴時間過長，戴著入睡，游泳、泡溫泉、患有結膜炎、角膜炎或感冒仍持續戴隱形眼鏡等。

一名20歲年輕女性，長期配戴周拋隱形眼鏡，以為可連續戴7天，某天眼睛疼痛難耐，因為紅腫發癢就醫。醫師一取下鏡片，發現鏡片上布滿蛋白髒汙，檢查發現她眼角膜破皮、結膜發炎且有濾泡、乳突，險陷失明危機。

顏敏芳說，隱形眼鏡將鏡片置於角膜上，直接觸及角膜及結膜，若不當使用，如游泳配戴導致細菌感染、或感冒易引起病毒性角膜炎且配戴過久等，可能引起結膜炎、角膜血管増生、角膜受損、角膜潰瘍等，出現乾澀、紅腫、癢痛、分泌物增加、視線模糊症狀，嚴重恐失明。

顏敏芳解釋，彩色隱形眼鏡添加染料，表面呈凹凸狀，較一般隱形眼鏡厚、不光滑且透氧率低，當眼睛出現乾澀時，代表眼睛缺氧，應暫時停止配戴。

建議民眾，配戴隱形眼鏡前可先就醫檢查，確認有無過敏、乾眼症等，並以醫師開立的配鏡處方購買合宜、透氧度高的鏡片。配戴1日盡量不超過8小時，且每天替換及清潔鏡片，僅浸泡在生理食鹽水中無法徹底消毒清潔。

隱形眼鏡醫師溫泉

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