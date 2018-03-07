讓機器人當中風患者的另一雙腳

2018-03-07 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／台北報導



超過六成中風患者都有行走困難的困擾，有些人願意拿拐杖走路復健，也有不少人出院後就放棄復健、改坐輪椅，也逐漸失去自我行動能力。台大醫院引進「智慧型動力式下肢外骨骼機器人」，與緯創醫學科技共同合作，透過機器人作為中風患者復健行走的智慧型輔具，近期將展開臨床實驗。

台大醫院與緯創醫學科技合作，以智慧外骨骼機器人協助中風患者復健。 記者林俊良／攝影 分享 facebook 台大復健部主任陳文翔表示，若臨床實驗有效並順利通過食藥署審查取得使用執照，估計最快三年後將可普遍使用。台大選擇的臨床實驗對象以行走問題較嚴重的中風患者為主，但輔具未來可廣泛用於下肢無力患者，例如中風、骨折、肌少症等，成為帶動患者走路的另一雙「腳」。

陳文翔指出，中風病人約六成以上行走困難需復健，但肌肉無力增加復健難度，常需旁人協助，不少患者在住院時積極復健，出院當天卻是病後行動力最好的時刻，因為出院後乏人協助，放棄復健、改坐輪椅，也失去行走功能。外骨骼機器人適用於下肢無力者，此裝置可感知使用者的肌力收縮，幫助患者走路。

緯創醫學總經理黃俊東指出，隨著人口老化，許多長者都會碰到下肢無力、行走困難，這也是台灣社會未來須面對的一大課題，靠外骨骼機器人協助，將能幫助高齡長者重新邁開步伐，進而提升他們的生活品質。

有別於其他款智慧機器人是輔助如脊髓損傷的全癱瘓者，智慧型動力式下肢外骨骼機器人適用於下肢無力、但並非完全不能動的患者，如中風病人或其他下肢無力者，適用的範圍更大。此款機器輔具僅6.8公斤，可協助完成多種肢體動作，除了行走之外，也能帶動患者坐下、站起來，此外像是爬樓梯、爬山等，都能輔助帶動。

不過，機器人輔具通常價格高昂，未來若希望全面普及，售價將是關鍵；陳文翔指出，國外提供給全癱病人使用的機器人要價動輒一、二百萬元，而此款外骨骼機器人相對便宜，盼廠商日後也可考慮提供租賃服務，讓病人在家就能復健。

哪些患者適用外骨骼機器人

1.中風、單側無力 (癱瘓者不適用)

2.肌少症不良於行

3.老化而行走須攙扶、上下樓梯困難等

4.腿部骨折需要復健

資料來源／陳文翔醫師

整理／記者劉嘉韻聯合報