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連假如何收心　張老師：3千萬收心小步驟

2018-03-07 20:45聯合報 記者林良齊╱即時報導

年假結束，下個月仍有不少天的假期，如何收心呢？新北「張老師」中心，提供民眾「3千萬～收心小步驟」，包括「收心先收身」、「早睡早起」及「設定新年目標」，但如果在收假前一天或剛開始上班上課的前幾天，民眾力不從心、全身酸痛、容易感到疲勞或易怒的情形，都是常有現象，若有情緒困擾或心情低落時，可撥打簡撥碼「張老師」1980輔導專線與「張老師」談話。

張老師中心建議，運動可讓身體放鬆，進一步達到舒壓的目的，也能夠代謝掉過年期間大吃大喝所產生的熱量。簡單的舒展筋骨，甩動手臂，輕轉頭部，按壓太陽穴，讓全身關節舒暢，身體自然有活力；利用開工、開學前後的一兩個週末調整生活作息，像是坐飛機調時差一樣的心態，把自己的作息調回來，讓自己在九點前上床、十點前入睡，是身體修復最好的時間，這樣至少有八小時的睡眠。

此外，在新年開始的時候，很多人喜歡對自己進行一些規畫，設立一些夢想。並把這樣的夢想具體規畫，今年開始每天規劃多久時間來念書、今年我要認識幾位異性朋友或工作上要做出怎樣的創新來受主管肯定等。如果一個決心可以變得具體，將計劃融入你的生活習慣當中，並能夠轉化為簡單的每日都可完成的固定行為，那麼它就更可能變為現實。

新北「張老師」呼籲，在收假前一天或剛開始上班上課的前幾天，民眾如有出現力不從心、全身酸痛、容易感到疲勞或易怒的情形，都是常有現象，若有情緒困擾或心情低落時，可撥打簡撥碼「張老師」1980輔導專線與「張老師」談話。

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