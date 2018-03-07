台鐵調查出爐 3日電車線斷落「無關民眾燒稻草」

2018-03-07 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



本月3日台鐵民雄站電車線斷落，當時台鐵指出為民眾焚燒雜草火勢太大所致波及電車線，導致嘉義=大林間東西線不通，台鐵今天指出，這起事故經行保會調查結果，是因當日南下第105次pp自強號列車，後端機車E1030號集電舟安裝支撐架銲接處鏽蝕，導致集電舟脫落，集電弓上臂撞擊電車線所肇致。