台大學代會粉絲專頁遭下架 台大研協會批壓制言論自由

2018-03-07 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣大學學代會今天下午召開記者會力挺日前參與潑漆案的學生並冋潑漆案參與學生致敬，稍早也把相關的訊息張貼在臉書上面，未料引起許多民眾不滿，大量的檢舉後粉絲專頁被迫下架，台大研究生協會也發表聲明力挺學代會，並指出這展現臉書公司管理單位的「強勢作為」，利用營運制度的群眾暴力對於言論自由的壓制。

研協會表示， 對於部分學代的行動，研協會與學代會必站在同一條戰線上，支持青年言論自由。面對國民黨政府為了鞏固台灣政權合法性，所進行的各種惡事，至今因為各種政治經濟的金權政治壓迫下，政權幾次輪替我們依舊無法得知歷史真相。台大學生自治組織一直以來扮演校園去威權化的角色，對抗著從那個黨國威權時代根深蒂固在校園裡的威權思想、壓迫。對於這次的激烈行動，雖未參與但敬佩學代們對於抵抗威權的勇氣。