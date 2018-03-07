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腰痠膝痛好操勞！骨科復健科患者7成是婆婆媽媽

2018-03-07 20:24聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「關節和脊椎就像皮膚一樣，還漂亮時就要開始保養！」骨科醫師表示，現代婦女蠟燭兩頭燒，門診和手術患者有高達7、8成都是女性，她們平時懂得擦保養品、吃保健食品，卻疏於照顧自己的關節和脊椎，導致長期痠痛、發炎甚至退化。

聖功醫院骨科主任涂振興說，除了運動傷害或創傷骨折等因素，他20年來門診和手術主要患者群「都是婆婆媽媽」。不只門診女性病患達7、8成，他一個月要開10多例人工關節置換手術，男女比例也有2：8的差距。

涂振興觀察，30、40歲職業婦女或新手媽媽，多因長時間工作或育兒、做家務姿勢不良，導致手腕、手肘肌腱使用過度而發炎，造成媽媽手、網球肘，連拉棉被、端盤子都痛到不行；50歲以上熟齡女性則除了家事勞動及帶孫子，還因退化開始長骨刺或退化性關節炎。

活力得中山脊椎外科醫院復健室治療師陳美君也說，來復健室報到的患者7成是30歲以上女性，症狀大多是腰椎、膝蓋退化，導致疼痛、無力；其次是媽媽手，在大拇指接近手腕處疼痛。

涂振興表示，女性從事家事勞動的比率較男性高，像刷洗動作不斷重複、拖地或料理食材長時間彎腰，加上抱小孩、買菜提重物等，對脊椎關節造成的耗損更快；他提醒婆媽們，就醫拿藥或做復健只是治標，平時多休息，改變工作或做家務的姿勢，才能讓脊椎和關節「抗老化」。

陳美君建議，拖地、洗碗時少彎腰，並偶爾伸伸懶腰，舒緩腰椎；買菜購物時改用拖式購物車，洗衣服最好找小椅子坐、避免蹲著，幫膝蓋減壓。

婆婆媽媽們平日忙於工作和家務，忘了幫脊椎和關節「抗老化」，骨科門診和復健室患者有...
婆婆媽媽們平日忙於工作和家務，忘了幫脊椎和關節「抗老化」，骨科門診和復健室患者有7、8成都是女性。記者蔡容喬／攝影
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婆婆媽媽們平日忙於工作和家務，忘了幫脊椎和關節「抗老化」，骨科門診和復健室患者有...
婆婆媽媽們平日忙於工作和家務，忘了幫脊椎和關節「抗老化」，骨科門診和復健室患者有7、8成都是女性。記者蔡容喬／攝影
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復健患者手術

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