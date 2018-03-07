女性擺脫不了「相夫教子」？30歲後就業率降

2018-03-07 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



隨我國女性教育程度及經濟自主能力提升，勞動參與率也大幅增加。但行政院主計處統計顯示，女性超過30歲後就業率大幅下降，因素可能與步入婚姻有關，傳統觀念認為「相夫教子」是女性天職，卻也容易使女性無法在家庭及工作間取得平衡，最後離職。

行政院主計處統計，近20年來，我國男女薪資差距由1994 年的29.9%，逐年縮減至2014年的15%。但剖析女性各年齡層就業率可發現，25到29歲的女性就業率高達90.3%，超過30歲後卻大幅下降

精神科醫師鄧惠文表示，過去幾年推動不少婦女勞動政策的立法或相關措施，但女性在傳統文化「薰陶」下，往往仍以賢妻良母角色自許。許多女性工作者處於工作與家務「蠟燭兩頭燒」的困境中。

1986年，《華爾街日報》的企業女性專欄就創造新名詞「玻璃天花板效應」，描述女性在職場上試圖晉升高層，但彷彿頭頂有隱形障礙，怎麼都無法突破，形容職場環境不友善，薪資及升遷管道不平等。

鄧惠文說，職場女性需要的性別平等，不是「爭取與男性勞工一模一樣的對待」的假平等，而是公平性立足點平等，也就是工作機會均等、適才適所，且男性應體諒女性的職場與家庭平衡心理，同時協助分擔家庭勞務。

鄧惠文舉例，公司可給獎金或福利政策，鼓勵男性職員下班接小孩，或是帶孩子一同上班等。

職場媽媽方姵潔在藥廠工作，她到公司面試時，恰巧碰到懷孕初期，也有和公司說明，幸運沒有影響錄取狀況，工作後遇到任何懷孕不舒服及請假手續，也從未被刁難。