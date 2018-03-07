臉書廣告一騙再騙！10大高風險賣場曝光

2018-03-07 16:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 、郭品嫻、李彥民、吳懿雯╱製作



消基會公布「假網路購物」高風險賣場，其中以透過網頁、臉書、LINE廣告的「一頁式廣告」最為嚴重。 聯合報系資料照片 分享 facebook

消基會：社群 「一頁式廣告」詐騙最嚴重

數位消費環境爭議與日俱增，消基會3月7日公布「高風險賣場」名單。消基會指出，高風險賣場主要的詐騙類型有二大類，第一類是「解除分期付款」，第二類則是「假網路購物（拍賣）」，而這部分又以消費者透過網頁、臉書、LINE廣告的「一頁式廣告」最為嚴重，導致消費者買到名不符實，或質價不符的商品。

一頁式廣告。 內政部警政署刑事警察局/提供 分享 facebook

唇膏味道像蠟筆 定位手錶僅2G能用

近年來風行的「一頁式廣告」詐騙案例可說是層出不窮，甚至還曾有女主播自曝被臉書一頁式廣告吸引，前後花了上萬元買名牌唇膏，與可隨時監控孩子所在位置的「防小孩走丟定位手錶」；不料收到貨卻發現唇膏味如蠟筆，沾到手上「3天都洗不掉」，手錶只能使用2G頻段，在台灣根本不能使用，讓她哭笑不得，戲稱自己「快被休妻了」。

以為是Jack Wolfskin商城 結果是Jaok

另有消費者表示，「一頁式廣告」並非全然低價，他就是覺得價格合理，也選擇貨到付款，但因未做到拆封並確認商品後便輕易付款，也成了詐騙集團手中的肥羊，但再回過頭去仔細瞧，發現Jack Wolfskin商城的名稱竟是Jaok…，才驚覺自己受騙。

分享 facebook

消基會建議選第三方支付較安全

對此，消基會提醒，由於詐騙手法推陳出新，建議消費者選擇第三方支付，會是目前較安全的付款方式。

分享 facebook

解除分期付款：

第一類解除分期付款類型的高風險賣場，前三名分別是：瘋狂賣客（361件）、明洞國際（105件）、小三美日（104件），前三名件數就占總件數的49.3%。

分享 facebook

假網路購物：

第二類假網路購物（拍賣）類型，排行榜前三名分別是：臉書（2023件）、PCHOME商店街（48件）、露天拍賣（40件），前三名件數就占了高達98.8%，可說是相當驚人。

分享 facebook

要你到ATM解除分期付款 別心急

消基會董事長游開雄指出，在第一類解除分期付款部分，詐騙集團多假冒網路賣場客服人員來電，要求消費者操作ATM解除分期付款，是近幾年詐騙類型裡的最大宗。

因此，當消費者接到電話，聽到分期付款設定錯誤，接著又要求到ATM操作…等關鍵字，應立即馬上掛電話，並撥打電話至該企業的客服專線查證事實，或撥打165防詐騙專線，千萬不要心急而遭歹徒操控。

詐騙集團「已讀不回」或「封鎖」

此外，游開雄並進一步提醒，近期透過臉書或LINE接到「限時搶購、貨到付款、鑑賞期不滿意包退」等種種讓人心防鬆懈的文宣方式，千萬也要當心，因為即使採取貨到付款，除非是當場發現是膺品或重大瑕疵商品而拒收，要不然多半也都是受到詐騙集團「已讀不回」或「封鎖」的命運，根本找不到詐騙集團的蹤影。

分享 facebook

同時，消基會也提醒，近期歹徒的詐騙手法又再翻新，會盜用民眾臉書帳號貼文，看見臉書好友張貼熱門手機活動優惠價，也千萬別急著加入上面的LINE ID，務必提高警覺，因為類似引誘臉書好友匯款購買的詐騙案件，近期也大幅增加。