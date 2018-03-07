親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

北農總經理吳音寧躲辦公室 持續不出面

臉書廣告一騙再騙！10大高風險賣場曝光

影／廣告節目化食品稱療效 最高罰鍰400萬

2018-03-07 14:58聯合報 記者林洧旭╱即時報導

「磷蝦油可以幫助減少血管、內臟累積的血油，能夠避免血栓跟爆血管的問題」、「ＯＯＯ具有不逆轉的排毒特性」，廠商推出的食品搭配神效的電視廣告詞，對觀眾而言並不陌生，但是，宣稱療效的食品廣告，甚至在節目當中推廣特定食品，已經違反食品安全衛生管理法。

食藥署7號公布部分食品廣告以及廣告節目化的違規名單，其中以南極冰洋磷蝦油排名第一，食藥署企科組科長江仟琦指出，廣告宣稱療效，涉及內容誇大不實，已經違反食安法規定，依法可處新台幣4萬元以上，400萬元以下罰鍰。

食藥署公布部分食品廣告以及廣告節目化的違規名單，依法可處新台幣4萬元以上，400...
食藥署公布部分食品廣告以及廣告節目化的違規名單，依法可處新台幣4萬元以上，400萬元以下罰鍰。攝影／記者林洧旭
分享

廣告食藥署南極

相關新聞

臉書廣告一騙再騙！10大高風險賣場曝光

2018-03-07 16:23

谷阿莫改賣鳳梨酥 台灣列為台港澳地區挨轟

2018-03-07 16:10

女性擺脫不了「相夫教子」？30歲後就業率降

2018-03-07 15:56

教部：亞太違法先罰款 暫不考慮解散董事會

2018-03-07 17:19

強烈大陸冷氣團來襲 明晚變天 下探10度

2018-03-07 17:04

建築節能跨域合作 國內首個「建築微氣候資料庫」上線

2018-03-07 16:55

兒虐一般通報增加龜速 家扶籲：加入兒保好鄰居

2018-03-07 14:48

赤腳踩泥巴 男童染鉤蟲

2018-03-07 14:39

腳無力走不動 機器人當你的另一雙腳

2018-03-07 14:35

62歲婦自然產生下男嬰 醫師怎麼說？

2018-03-07 14:34

桃機-宜蘭直達客運 最快年底上路

2018-03-07 14:29

兒虐通報增加緩 家扶籲關心

2018-03-07 14:28

喝杯調味酒 等於吃7顆糖

2018-03-07 14:25

白色巨塔無人敢言！55%女醫師 曾目睹、被性騷

2018-03-07 14:23

「美」其林評鑑 27家美牛餐廳獲選

2018-03-07 14:18

「講了都被罵」 孩子心事藏出問題

2018-03-07 14:07

假網路購物 98.8%都在這裡

2018-03-07 14:00

影／厲害！62歲自然產 超高齡媽創台灣紀錄

2018-03-07 13:56

機器人腳助陣 臺大醫院幫中風病人找出路

2018-03-07 13:01

中市環保局：2月PM2.5月均濃度減幅全國第一

2018-03-07 12:58

新嫁娘丟扇子丟掉壞脾氣？這個歧視陋習該廢了

2018-03-07 12:58

譚敦慈：安心吃海鮮 要挑的不只是鮮度

2018-03-07 12:38

國際機場協會評比桃機獲分組第3佳績

2018-03-07 12:37

想借卵生子 依規定再老都可以 這OK嗎？

2018-03-07 12:31

赤腳接地氣 5歲童卻招來鉤蟲入侵

2018-03-07 12:24

一杯調味酒下肚相當吃7顆糖 民團立委推修法標示

2018-03-07 11:58

妙齡女眼腫角膜破皮 戴周拋隱形眼鏡睡險失明

2018-03-07 11:58

兩胎差36歲同生日 62歲媽懷孕生子超有勇氣

2018-03-07 11:44

董氏基金會調查 調味酒平均一罐約7顆糖

2018-03-07 11:27

長庚醫院助62歲婦順利生產

2018-03-07 11:23

宜蘭-桃機直達車？國光客運：無縫轉乘只多13分鐘

2018-03-07 10:58

高雄機場整建早3年 台中機場擬建3航廈

2018-03-07 10:52

70歲退休女教授想借卵生子 醫師豪氣拒絕了

2018-03-07 10:41

院內無人敢言！55%女醫曾目睹或受高層性騷擾

2018-03-07 10:31

62歲婦人自然產下男嬰 和36歲姐姐同天生日

2018-03-07 10:21

不再因轉乘迷失在北車 將闢桃機-宜蘭直達客運

2018-03-07 10:17

家長愛露營男童染鉤蟲 腸道竟有十幾隻

2018-03-07 10:10

今全台天氣晴朗穩定 明強烈大陸冷氣團報到

2018-03-07 10:02

罹癌全家身心煎熬 呼吸練習課喚回好心情

2018-03-07 09:59
看更多

熱門文章

62歲婦人自然產下男嬰 和36歲姐姐同天生日

2018-03-07 10:21

長庚證實62歲婦人產嬰 醫師：非常少見！但不推崇

2018-03-06 19:19

「若人生重來不生小孩」她寫勸世文引爆網友論戰

2018-03-06 18:53

林氏璧網路評價兩極 曾自爆業配價碼「一篇八萬」

2018-03-06 18:27

家長愛露營男童染鉤蟲 腸道竟有十幾隻

2018-03-07 10:10

網友不愛！米其林推介店Google評價「滿分5分只拿2.7」

2018-03-06 20:13

婦產科名醫張基昌：國內婦女太不懂得呵護自己

2018-03-06 19:02

不再因轉乘迷失在北車 將闢桃機-宜蘭直達客運

2018-03-07 10:17

70歲退休女教授想借卵生子 醫師豪氣拒絕了

2018-03-07 10:41

院內無人敢言！55%女醫曾目睹或受高層性騷擾

2018-03-07 10:31

62歲婦自然產生下男嬰 醫師怎麼說？

2018-03-07 14:34

機場服務品質大聯盟級評比 桃園機場獲全球第三

2018-03-07 09:17

饒河夜市美食 入選米其林

2018-03-06 19:15

軍犬分大小？拉布拉多和狼犬誰的軍階高？

2018-03-07 15:13

兩胎差36歲同生日 62歲媽懷孕生子超有勇氣

2018-03-07 11:44

薪資表公告細項多 勞動部：讓雇主參考

2018-03-06 18:24

強烈冷氣團明來襲 低溫下探8度

2018-03-07 05:14

17:42規模4.8地震 宜蘭3級、北桃竹苗2級

2018-03-06 17:53

周杰倫、昆凌去哪約會？香奈兒迷離森林是不錯的選擇

2018-03-06 20:22

婚後沒住婆家被批不孝 小姑還要她把父親送安養院

2018-03-07 16:03

影／厲害！62歲自然產 超高齡媽創台灣紀錄

2018-03-07 13:56

吳德榮：明愈晚愈濕冷周五轉乾冷 高山降雪有望

2018-03-07 08:02

30公分腸鏡卡入疝氣囊拔不出 醫：前所未見

2018-03-06 22:40

心情點滴／面對自己的能力

2018-03-07 06:00

影／認養搶救消防隊犬 林右昌：最高興是兩個兒子

2018-03-06 18:49

思念之情／一起去走走

2018-03-07 06:00

交往一年多發現愛上媽寶男 她困惑：是我心眼小？

2018-03-07 08:00

臉書廣告一騙再騙！10大高風險賣場曝光

2018-03-07 16:23

想要超高齡受孕 醫師建議：先考量身體健康

2018-03-06 19:29

今日星座運勢／天秤 培養工作技能 有機會別推辭

2018-03-07 00:00

谷阿莫改賣鳳梨酥 台灣列為台港澳地區挨轟

2018-03-07 16:10

台灣「美」其林百味美牛餐廳 首批27間名單曝光

2018-03-07 12:56

米其林必比登推薦 夜市小吃入列

2018-03-06 23:39

一杯調味酒下肚相當吃7顆糖 民團立委推修法標示

2018-03-07 11:58

今全台天氣晴朗穩定 明強烈大陸冷氣團報到

2018-03-07 10:02

JR東日本將來台開主題咖啡店 鐵道周遊券同步開賣

2018-03-07 11:53

新嫁娘丟扇子丟掉壞脾氣？這個歧視陋習該廢了

2018-03-07 12:58

張軒睿自嘲人格分裂 覺得彭于晏帥到無法形容

2018-03-06 20:19

大叔的中年小事／會說腹語的馬戲團家庭成員

2018-03-07 06:00

別忽視靜脈曲張！小心腿部栓塞、腫脹、潰瘍

2018-03-06 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top