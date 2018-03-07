影／廣告節目化食品稱療效 最高罰鍰400萬

相關新聞
臉書廣告一騙再騙！10大高風險賣場曝光2018-03-07 16:23
谷阿莫改賣鳳梨酥 台灣列為台港澳地區挨轟2018-03-07 16:10
女性擺脫不了「相夫教子」？30歲後就業率降2018-03-07 15:56
教部：亞太違法先罰款 暫不考慮解散董事會2018-03-07 17:19
強烈大陸冷氣團來襲 明晚變天 下探10度2018-03-07 17:04
建築節能跨域合作 國內首個「建築微氣候資料庫」上線2018-03-07 16:55
兒虐一般通報增加龜速 家扶籲：加入兒保好鄰居2018-03-07 14:48
赤腳踩泥巴 男童染鉤蟲2018-03-07 14:39
腳無力走不動 機器人當你的另一雙腳2018-03-07 14:35
62歲婦自然產生下男嬰 醫師怎麼說？2018-03-07 14:34
桃機-宜蘭直達客運 最快年底上路2018-03-07 14:29
兒虐通報增加緩 家扶籲關心2018-03-07 14:28
喝杯調味酒 等於吃7顆糖2018-03-07 14:25
白色巨塔無人敢言！55%女醫師 曾目睹、被性騷2018-03-07 14:23
「美」其林評鑑 27家美牛餐廳獲選2018-03-07 14:18
「講了都被罵」 孩子心事藏出問題2018-03-07 14:07
假網路購物 98.8%都在這裡2018-03-07 14:00
影／厲害！62歲自然產 超高齡媽創台灣紀錄2018-03-07 13:56
機器人腳助陣 臺大醫院幫中風病人找出路2018-03-07 13:01
中市環保局：2月PM2.5月均濃度減幅全國第一2018-03-07 12:58
新嫁娘丟扇子丟掉壞脾氣？這個歧視陋習該廢了2018-03-07 12:58
譚敦慈：安心吃海鮮 要挑的不只是鮮度2018-03-07 12:38
國際機場協會評比桃機獲分組第3佳績2018-03-07 12:37
想借卵生子 依規定再老都可以 這OK嗎？2018-03-07 12:31
赤腳接地氣 5歲童卻招來鉤蟲入侵2018-03-07 12:24
一杯調味酒下肚相當吃7顆糖 民團立委推修法標示2018-03-07 11:58
妙齡女眼腫角膜破皮 戴周拋隱形眼鏡睡險失明2018-03-07 11:58
兩胎差36歲同生日 62歲媽懷孕生子超有勇氣2018-03-07 11:44
董氏基金會調查 調味酒平均一罐約7顆糖2018-03-07 11:27
長庚醫院助62歲婦順利生產2018-03-07 11:23
宜蘭-桃機直達車？國光客運：無縫轉乘只多13分鐘2018-03-07 10:58
高雄機場整建早3年 台中機場擬建3航廈2018-03-07 10:52
70歲退休女教授想借卵生子 醫師豪氣拒絕了2018-03-07 10:41
院內無人敢言！55%女醫曾目睹或受高層性騷擾2018-03-07 10:31
62歲婦人自然產下男嬰 和36歲姐姐同天生日2018-03-07 10:21
不再因轉乘迷失在北車 將闢桃機-宜蘭直達客運2018-03-07 10:17
家長愛露營男童染鉤蟲 腸道竟有十幾隻2018-03-07 10:10
今全台天氣晴朗穩定 明強烈大陸冷氣團報到2018-03-07 10:02
罹癌全家身心煎熬 呼吸練習課喚回好心情2018-03-07 09:59
熱門文章
62歲婦人自然產下男嬰 和36歲姐姐同天生日2018-03-07 10:21
長庚證實62歲婦人產嬰 醫師：非常少見！但不推崇2018-03-06 19:19
「若人生重來不生小孩」她寫勸世文引爆網友論戰2018-03-06 18:53
林氏璧網路評價兩極 曾自爆業配價碼「一篇八萬」2018-03-06 18:27
家長愛露營男童染鉤蟲 腸道竟有十幾隻2018-03-07 10:10
網友不愛！米其林推介店Google評價「滿分5分只拿2.7」2018-03-06 20:13
婦產科名醫張基昌：國內婦女太不懂得呵護自己2018-03-06 19:02
不再因轉乘迷失在北車 將闢桃機-宜蘭直達客運2018-03-07 10:17
70歲退休女教授想借卵生子 醫師豪氣拒絕了2018-03-07 10:41
院內無人敢言！55%女醫曾目睹或受高層性騷擾2018-03-07 10:31
62歲婦自然產生下男嬰 醫師怎麼說？2018-03-07 14:34
機場服務品質大聯盟級評比 桃園機場獲全球第三2018-03-07 09:17
饒河夜市美食 入選米其林2018-03-06 19:15
軍犬分大小？拉布拉多和狼犬誰的軍階高？2018-03-07 15:13
兩胎差36歲同生日 62歲媽懷孕生子超有勇氣2018-03-07 11:44
薪資表公告細項多 勞動部：讓雇主參考2018-03-06 18:24
強烈冷氣團明來襲 低溫下探8度2018-03-07 05:14
17:42規模4.8地震 宜蘭3級、北桃竹苗2級2018-03-06 17:53
周杰倫、昆凌去哪約會？香奈兒迷離森林是不錯的選擇2018-03-06 20:22
婚後沒住婆家被批不孝 小姑還要她把父親送安養院2018-03-07 16:03
影／厲害！62歲自然產 超高齡媽創台灣紀錄2018-03-07 13:56
吳德榮：明愈晚愈濕冷周五轉乾冷 高山降雪有望2018-03-07 08:02
30公分腸鏡卡入疝氣囊拔不出 醫：前所未見2018-03-06 22:40
心情點滴／面對自己的能力2018-03-07 06:00
影／認養搶救消防隊犬 林右昌：最高興是兩個兒子2018-03-06 18:49
思念之情／一起去走走2018-03-07 06:00
交往一年多發現愛上媽寶男 她困惑：是我心眼小？2018-03-07 08:00
臉書廣告一騙再騙！10大高風險賣場曝光2018-03-07 16:23
想要超高齡受孕 醫師建議：先考量身體健康2018-03-06 19:29
今日星座運勢／天秤 培養工作技能 有機會別推辭2018-03-07 00:00
谷阿莫改賣鳳梨酥 台灣列為台港澳地區挨轟2018-03-07 16:10
台灣「美」其林百味美牛餐廳 首批27間名單曝光2018-03-07 12:56
米其林必比登推薦 夜市小吃入列2018-03-06 23:39
一杯調味酒下肚相當吃7顆糖 民團立委推修法標示2018-03-07 11:58
今全台天氣晴朗穩定 明強烈大陸冷氣團報到2018-03-07 10:02
JR東日本將來台開主題咖啡店 鐵道周遊券同步開賣2018-03-07 11:53
新嫁娘丟扇子丟掉壞脾氣？這個歧視陋習該廢了2018-03-07 12:58
張軒睿自嘲人格分裂 覺得彭于晏帥到無法形容2018-03-06 20:19
大叔的中年小事／會說腹語的馬戲團家庭成員2018-03-07 06:00
別忽視靜脈曲張！小心腿部栓塞、腫脹、潰瘍2018-03-06 17:56
留言