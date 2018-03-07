兒虐一般通報增加龜速 家扶籲：加入兒保好鄰居

2018-03-07 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



據衛福部公布兒虐事件通報總數，10年內急劇增加約2.84倍。其中，「責任通報」顯著成長3.6倍；但「一般通報」僅緩步增加近1.43倍，家扶基金會呼籲社會各界一同關注這些年幼、沒有反抗、也沒有求救能力的孩子，唯有每個人善盡保護的責任，才能預防兒少虐待事情一再發生。

家扶基金會進一步分析衛福部兒童少年保護通報處理情形，自2007年至2016年的「一般通報」數據發現，「案主主動求助」10年內增加4.25倍，但「親友」及「鄰居及社會人士」通報來源，反較10年前數據少；尤其「鄰居及社會人士」的通報數字，在「一般通報」各年度所呈現比例更近乎逐年遞減，「社區」是與兒少緊密互動的生活圈，若無法積極參與保護網絡的建置，兒少受虐的冰山、死角，將難突破。

而一般人擔心通報後會被找麻煩、擔心身分曝光等，家扶基金會指出，兒少保護通報資料屬於保護、保密資料，通報者無須擔心身分曝光議題，也不用憂慮會被找麻煩；且兒少是否遭受過當對待，民眾只要盡責「舉發」，只要留意發生時間、頻率，提供可辨別資訊，均能助於所負責機構或社工進一步評估與查證，也將大幅減少漏網的遺憾。

家扶執行長何素秋表示，家扶投入兒少保護工作邁入第31年，與眾多單位和民眾的多年疾呼努力之下，台灣社會逐漸建立起兒童保護意識。但每年還是會出現嚴重兒虐事件，除讓人痛心疾首，也致力朝保護網絡更緊密、兒少安全無漏洞而努力。因此從2007年便推動「兒保好鄰居」希望透過社區的兒少生活網絡，主動關心生活周遭的孩子。

經營麵包店的「兒保好鄰居」黃師傅分享，店裡隨時準備氣球送給到店兒童，除作為友善兒童的觸媒外，更能為孩子與家長間增溫情誼，店內麵包更是常常往鄰近的家扶中心送。

目前全台已有1800個「兒保好鄰居」參與支持，但家扶基金會期許每個村里都能有兒保好鄰居，並朝向3千個目標努力。欲參加的民眾可洽全台家扶中心或撥打家扶服務專線0800-07-8585。