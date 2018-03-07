腳無力走不動 機器人當你的另一雙腳

2018-03-07 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



很多人在中風之後行走困難，有些人願意拿拐杖行走復健，也有不少人出院之後就放棄復健，改坐輪椅，也逐漸失去自我行動能力。台大醫院今與緯創簽約，引進「智慧型動力式下肢外骨骼機器人」，將進行臨床實驗，作為中風患者復健行走的智慧型輔具。台大復健部主任陳文翔表示，若臨床實驗有效並順利通過TFDA審查，估計最快三年後將可普遍使用於下肢無力的患者，例如中風、骨折、肌少症等，成為帶動患者走路的另一雙「腳」。

陳文翔指出，中風病人約6成以上行走困難需復健，但肌肉無力增復健難度，常需旁人協助，不少患者在住院時積極復健，出院當天卻是生病後行動最好的時刻，出院後乏人協助就放棄復健、改坐輪椅，也失去行走功能。智慧型動力式下肢外骨骼機器人適用於下肢無力者，此裝置可感知使用者的肌力收縮，幫助患者行動。

有別於其他款智慧機器人腳是輔助如脊髓損傷的全癱瘓者，智慧型動力式下肢外骨骼機器人適用於下肢無力、但並非完全不能動的患者，如中風病人，或其他下肢無力者，適用的範圍更大。此款機器輔具僅6.8公斤，可協助完成多種肢體動作，除了行走之外，也能帶動患者坐下、站起來，此外像是爬樓梯、爬山沒力等，也都能輔助帶動。