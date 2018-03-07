62歲婦自然產生下男嬰 醫師怎麼說？

2018-03-07 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



吳女士（中）還在坐月子，但今天仍帶著寶寶和先生（右）一起現身記者會。 記者鄧桂芬／攝影 分享 facebook 62歲吳女士好厲害！她36年前生一名女兒後，就一直想再生第二胎，無奈和丈夫二人工作繁忙，遲遲不孕。去年她在全家支持下，人工生殖懷孕，今年2月25日自然產下健康男寶寶，成為我國首位自然產下寶寶的最高齡產婦。

巧合的是，男寶寶和她今年36歲的大女兒同月同日生，高齡得子讓吳女士全家喜悅又感動。

為吳女士接生的台北長庚醫院產科主任蕭勝文說，全球逾60歲的產婦共有51人，目前最高齡產婦是一名72歲印度婦人，2016年剖腹產下第一胎；我國最高齡產婦，則是5年前一名62歲婦人，在台大醫院剖腹產下雙胞胎。

吳女士雖非我國最高齡產婦，卻是第一位以自然產方式生下寶寶。不過是否為全球第一位以自然產方式生下寶寶的超高齡產婦？蕭勝文說，目前無法確認。

台北長庚醫院院長謝燦堂表示，女性一般生殖年齡為20歲到45歲，當懷孕滿34歲就稱為高齡孕婦。相較年經孕婦，高齡孕婦的胎兒染色體異常機率增加，發生子癲前症、妊娠糖尿病、前置胎盤等併發症的風險也會增高1.5到2倍。

日本去年發表一篇文獻也指出，超過45歲的產婦比起30到34歲產婦，緊急剖腹產機率高出1.77倍，子癲前症發生機會為1.86倍，重度子癲前症發生機會為2.03倍，前置胎盤機會為2.17倍，早產機會為1.2倍。

謝燦堂說，據該院統計，28年來協助接生的初產婦年紀，從平均28歲上升到32.6歲，高齡產婦的比例也從11%提升到約40%。雖然非全國性統計，但可見不只是男女結婚年齡往後延，女性懷孕生產年齡也愈來愈高。

長庚醫院婦產部主治醫師洪泰和說，醫師立場不鼓勵女性高齡懷孕生產，但也不表示高齡婦女不能懷孕，但孕前一定要徵詢專業意見，了解潛在問題及胎兒風險，受孕過程需符合國內法規，孕後需密集配合醫護團隊，才能有好結果。

蕭勝文表示，女性一般在50歲前後停經，所以超高齡或超超高齡的女性懷孕，多是採人工生殖的方式受孕。國內合法方式為使用自己年輕時的冷凍卵子，或是借卵生子。可自然懷孕的案例較少，但英國曾有一名59歲產婦為自然受孕。

蕭勝文說，吳女士是接受試管懷孕後19周，才從診所轉診來長庚。雖23周時出現胎位不正，33周才轉正，但有低位胎盤，最後一次產檢，乙型鏈球菌也呈陽性。

另外，她也出現妊娠高血壓與妊娠糖尿病，但因希望自然產，蕭勝文評估認為，她只有懷單胞胎，身體保養方面也OK，覺得可行，所以建議她2月27日來院施打抗生素後催生。

但是，寶寶等不及27日，25日就急著報到。蕭勝文說，他25日在台南演講時，突然接到吳女士破水的消息，十分驚訝，趕緊訂高鐵票奔回台北接生，「還好有趕上！」吳女士先生也全程陪產，當空服員的36歲女兒因在國外未陪產。

蕭勝文說，吳女士從進入產程到自然產完畢，只花了66分鐘，男寶寶重2930公克，非常健康。他笑說，在吳女士產後幾天去探視，經常沒看到吳女士在床上，「因她生完就趴趴走，跑去嬰兒室親餵母乳。」

吳女士還在坐月子，但今天仍帶著寶寶和先生一起現身記者會。夫妻二人面露溫柔，對寶寶頻頻投以愛的目光，讓人感受得到他們的喜悅。

吳女士說，她想要孩子很久了，當知道胎位不正、低位胎盤，一度很擔憂，她靠基督信仰每天禱告，注意營養，每天做產前運動，寶寶健康出生，「真的很開心！」女兒接到電話，知道弟弟生日恰巧和她同天，也開心得驚叫連連。