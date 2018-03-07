赤腳踩泥巴 男童染鉤蟲

2018-03-07 14:39 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



野外露營成為近年熱門休閒，一名5歲男童小腿及上臂無故瘀青，經過幾天觀察後，發現瘀青沒有消除，抽血檢驗、糞便檢查、抽骨髓檢驗及大腸鏡檢查後，發現小弟弟腸道內有鉤蟲寄生蟲，醫師研判，應與家人常帶他露營，赤腳接觸泥土有關。

這位小朋友因手腳無故瘀青，就醫抽血檢查發現，血液嗜酸性白血球偏高，轉診至彰化基督教兒童醫院，進一步檢查後，發現腸道內竟有鉤蟲，數量多達一二十隻，以至貧血、手腳淤青、營養不良、胃腸功能失調。

彰基兒童血液腫瘤科主任王士忠指出，傳統農作時，常用水肥、糞便，鉤蟲感染風險較高，但近十幾年來，大都改採化肥，鉤蟲個案越來越少見。

隨著露營風氣盛行，家長帶著小朋友親近大自然，認為孩子應該赤腳踩地，增加了寄生蟲危害機率，男童就是典型個案，家長崇尚自然，讓孩子在農田裡赤腳玩耍，沒想到讓兒子感染鉤蟲。鉤蟲幼蟲孵化後，喜歡群聚在一至兩公分表淺的潮濕、疏鬆泥土，赤腳接觸泥土，幼蟲可能從皮膚進入人體，沿著靜脈、肺、咽喉，經吞嚥進入小腸，吸附在小腸壁上吸收養分後變成蟲，甚至再次產卵。

臨床顯示，幼童如果罹患寄生蟲疾病，症狀為不明原因肚痛、臉色不好、食慾變差、手腳瘀青等，如果遲遲沒治療，會出現缺鐵性貧血、血便，嚴重時可能影響孩子身心發展。

王士忠表示，病童住院檢查期間出現貧血症狀。經大腸鏡檢查，在大腸與小腸連接處發現十幾隻長約一公分的鉤蟲成蟲，取出後連續投藥三天，兩個月後回診追蹤，經血液及糞便檢查結果正常。王士忠說，別讓小朋友赤腳走在泥土上，如果孩子腳底發紅、搔癢，皮膚莫名瘀青，或無故腹痛腹瀉，貧血、食慾下降，就應提高警覺就醫。