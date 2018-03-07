桃機-宜蘭直達客運 最快年底上路

2018-03-07 14:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



公路總局審議通過新闢桃園國際機場至宜蘭國道客運路線，民進黨立委陳歐珀表示，直達客運預估80分鐘到90分鐘，車程時間與轉乘差不多，但可省掉轉乘等車與走路、買車票等時間，從桃機到宜蘭最多節省一個小時，最快年底上路。

陳歐珀表示，宜蘭近年大力發展國際觀光，宜蘭與桃園機場、桃園火車站之間沒有巴士直達，不利背包客前往。現在可以從機場搭機捷或國道客運到台北車站，再轉客運、台鐵，轉乘要再買票、候車，拖著大行李，還可能在台北車站的大迷宮裡迷路。若能在機場搭客運直達宜蘭，對國際客勢必更有吸引力。搭機捷直達車到台北火車站要33分鐘，台北往宜蘭國道客運60分鐘。新增直達客運預估80分鐘到90分鐘，車程時間差不多，可省掉轉乘等車、走路、買車票等時間。

費用方面，從桃園機場到台北車站機捷160元、台北出發的國道客運120元，合計280元。公路總局核定桃機宜蘭最高票價190元，至少省90元。另一方面，這個路線會行經桃園火車站，也提供在桃園工作的宜蘭人返鄉新選擇。葛瑪蘭客運表示，待新路線公告，會做地方市場調查了解需求再評估，畢竟新路線要投入大筆資金買新車等。葛瑪蘭客運業務部協理李俊仁說，目前到宜蘭的外籍觀光客以香港、馬來西亞、日本背包客居多。現在台北轉運站發車班次密集，他們都很愛利用。

桃機到宜蘭直達客運路線預定3月公告，公告後兩個月申請截止。審核通過後，籌備上路為半年，最快今年底上路。