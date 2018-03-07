兒虐通報增加緩 家扶籲關心

2018-03-07 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



衛福部公布兒虐事件通報總數，10年內急劇增加2.84倍。其中，責任通報顯著成長3.6倍，一般通報緩步增加近1.43倍，家扶基金會希望社會各界一同關注這些年幼、沒有反抗、也沒有求救能力的孩子，才能預防兒少虐待事情一再發生。

家扶基金會分析衛福部兒童少年保護通報處理情形，自2007年至2016年的一般通報數據發現，案主主動求助10年內增加4.25倍，親友及鄰居及社會人士通報來源，反較10年前數據少。尤其鄰居及社會人士的通報數字，近乎逐年遞減。

一般人擔心通報後會被找麻煩、擔心身分曝光等，家扶基金會指出，兒少保護通報資料屬於保護、保密資料，通報者無須擔心身分曝光議題，也不用憂慮會被找麻煩。民眾只要盡責舉發，留意發生時間、頻率，提供可辨別資訊，負責機構或社工會進一步評估與查證，也將大幅減少漏網的遺憾。

家扶執行長何素秋表示，家扶投入兒少保護工作邁入第31年，從2007年推動「兒保好鄰居」，希望透過社區的兒少生活網路，主動關心生活周遭的孩子。經營麵包店的兒保好鄰居黃師傅分享，店裡隨時準備氣球送給到店兒童，還常送麵包到鄰近的家扶中心。

目前全台已有1800個兒保好鄰居參與支持，家扶基金會期許每個村里都能有兒保好鄰居，朝向3000個目標努力。家扶服務專線0800-07-8585。