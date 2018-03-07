吳德榮：明愈晚愈濕冷周五轉乾冷 高山降雪有望

2018-03-07 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝蕙蓮 ╱即時報導



明天鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部明顯降雨，南部也有局部短暫雨，天氣愈晚愈濕冷。報系資料照 分享 facebook 還沒收起的厚冬衣，明天起就派得上用場了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，明天鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部明顯降雨，南部也有局部短暫雨，天氣愈晚愈濕冷；周五天氣轉為晴(乾)冷，並持續至周日清晨。

他提醒，這波天氣轉變最冷的時候是周五到周日的每天清晨，冷空氣加上輻射冷卻作用，中部以北沿海空曠地區，最低氣溫約可降至9度左右；都會區清晨最低溫也會降至11度左右，民眾要注意氣溫的劇烈變化、小心感冒。

吳德榮說，明天鋒面通過、強冷空氣南下時，玉山、合歡等高山的氣溫低、水氣足，降雪機率高；太平山明晚氣溫降至零下時，水氣正在轉乾，是否來得及降雪？比較不確定，有也是比較少量的。

吳德榮指出，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天東北季風持續減弱，天氣有短暫空檔，北部雲層逐漸減少、高溫回升至24度左右，中南部晴時多雲、高溫約在27至29度，東半部有局部、零星降雨的機率。

明天鋒面及強冷空氣南下，天氣愈晚愈濕冷，中部以北沿海空曠地區，明晚最低溫約可降至11度左右。周五起各地由濕冷轉為乾冷，並持續至周日清晨，白天在陽光下可能感覺還好，但在陽光被遮蔽處還是會冷。

至於這波降雪是否會是今年最後一次高山降雪，答案當然不是。台灣甚至到4月，高山降雪都還是很常見的。

最新模式模擬顯示，下周日白天起至下周三天氣晴朗穩定，冷空氣持續減弱，氣溫逐日回升，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大。下周二、三的白天，西半部高溫甚至會升至30度以上，而有熱的感覺，又從嚴冬回到「暖陽春」的天氣。